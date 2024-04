Denuncian intoxicación masiva en una escuela de San Jerónimo

Otra vez un hecho lamentable vinculado a la comida se manifiesta en una escuela de la provincia, lo que desnuda un sistema precario y negligente. Este viernes se conoció que más de 25 alumnos y docentes de la Escuela Nº 441 "Capitán de Fragata Don Pedro Eduardo Giachino", ubicada en la localidad de San Jerónimo, se han intoxicado por la ingestión de alimentos en mal estado en ese establecimiento educativo. Señalaron que por los cuadros de gastroenteritis algunas personas debieron ser internadas y que hay menores que fueron trasladados a San Luis.

Padres de chicos que asisten a la institución le confesaron a El Diario de la República que los estudiantes afectados son del nivel primario y que la manifestación de los signos se verificó a partir del miércoles de esta semana. Precisaron que el alimento que provocó la intoxicación fue un pollo que “estaba crudo y en mal estado”, y que fueron notificados múltiples cuadros caracterizados por vómitos, diarrea y fiebre.

Contraste. En el Gobierno dijeron que los cuadros no son graves. En San Jerónimo advirtieron que algunas personas debieron ser internadas.



En un primer momento se pensó que el origen de la intoxicación derivaba del consumo del agua de la localidad, aunque esta explicación fue rápidamente descartada ante la falta de evidencias. Algunas personas que envían a sus hijos a la Escuela Nº 441 coinciden en que la higiene es poco satisfactoria y advierten sobre falencias en su organización.

Indicaron que en la mañana de este viernes personal del Ministerio de Salud de San Luis, Bromatología y también agentes de la Policía arribaron a la institución educativa y que a las 10 de la mañana se solicitó a los tutores que retiraran a los alumnos.

Solo cuando el hecho comenzó a difundirse por las redes sociales, a las 18:35 la Agencia de Noticias San Luis (ANSL) reconoció el episodio y comunicó la sanción a la cooperadora de la institución “concluyendo el vínculo de transferencia del subsidio a la misma, por haber realizado un producto alimenticio que se encuentra por fuera de las comidas aptas para consumo de los estudiantes”.

“A raíz de la detección de varios casos de gastroenteritis en San Jerónimo, todos pertenecientes a la Escuela Nº 441 'Capitán de Fragata Don Pedro Eduardo Giachino', se activó este viernes 19 de abril el protocolo epidemiológico correspondiente, que implicó un operativo en el establecimiento educativo para entrevistar a los estudiantes y al personal con síntomas”, agregaron.

En el Ejecutivo puntano aseveraron que el “común denominador” es que todos los afectados consumieron el almuerzo preparado por la cooperadora de la escuela. “Contenía alimentos que no formaban parte del listado permitido establecido en la Circular Nº 04- DCE-2024. La circular detalla los menús de las comidas aptas para el consumo de los estudiantes”, agregaron, aunque no precisaron justamente de qué alimento se trataba.

Además, en el Ministerio de Salud de San Luis dijeron que monitorean los casos, “los cuales no revisten de gravedad”. Una aseveración que choca de lleno con el testimonio aportado por los padres de los alumnos.

Antecedentes

El Estado puntano viene acumulando varios reclamos y denuncias por el mal estado de la comida que se entrega en los colegios. Hace pocas semanas en la ex Bellas Artes encontraron gusanos en la vianda, mientras que en la Ruka, los tutores dijeron que el almuerzo de los chicos estaba “en mal estado” y tenía “un olor muy fuerte”. Ambos establecimientos están ubicados en la ciudad de San Luis.

Redacción.