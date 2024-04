A pesar de los cambios, la gente ahorra de la manera tradicional

A pesar de que el presidente Javier Milei firmó en diciembre del año pasado el Decreto 70/2023 que desreguló gran parte de la economía, las formas tradicionales de ahorrar se mantuvieron, según la opinión de los responsables de instituciones locales dedicadas al rubro. Aun cuando las tasas de los plazos fijos cayeron a la mitad en cinco meses acompañadas de alta inflación.

Distinto fue el caso de la compra de dólares, que al mantener su valor desde diciembre, cuando pasó a cotizar a 850 pesos, la demanda ha sido muy escasa. La misma suerte parecen tener el plazo fijo UVA y los fondos de inversión. En cambio, se mueven otras dos opciones que también fueron actividades tradicionales para atesorar valor como son la compra, venta y alquiler de inmuebles, además de la transacción de vehículos.

Héctor Montoya tiene una trayectoria profesional de 45 años en el mercado financiero local y sobre esta tendencia comentó: “Si bien en estos años me ha tocado convivir con varias crisis financieras distintas, todas tuvieron algo en común: la alta inflación. Y en este momento, a pesar de la baja de las tasas de interés (tasas pasivas), igual se mantiene el flujo de ahorro por la confianza que genera el sistema financiero. Hoy la gente no tiene otra alternativa que asegure mayor rentabilidad”.

En cuanto a la diferencia entre comprar dólares o hacer un plazo fijo a 30 días, explicó que “el plazo fijo te garantiza una tasa determinada al momento de hacer la operación. En cambio, a igual plazo, si un ahorrista compra dólares puede llegar a obtener el 2% de rentabilidad contra una tasa mensual promedio del 5% que ofrece el plazo fijo. Hoy las posiciones en pesos les ganan a las posibles inversiones en dólares”.

Montoya destacó también que “hoy se da una situación ilógica con el valor del dólar: si bien el precio nominal del oficial está por debajo del resto de los dólares del mercado (blue, MEP, CCL o turista), tiene una carga impositiva que lo deja por encima del valor de los otros. Por eso, la demanda del dólar oficial es prácticamente nula. En cambio, se ve una fuerte demanda de pesos. La gente hoy necesita más pesos para hacer frente a los aumentos de precios generales y de servicios para equilibrar su situación personal”. Y en este aspecto, señaló que “en la empresa hemos vuelto a la alta demanda de los préstamos personales, que ha crecido fuertemente, a pesar de que la tasa es muy alta, pero la devolución se hace en cuotas fijas, con lo que la inflación termina licuando el valor”.

La otra opción que hoy tiene el ahorrista es el plazo fijo UVA, que se actualiza por inflación, pero que Montoya no la ve atractiva: “Respetuosamente, en Argentina las opciones con cláusula de ajuste nunca funcionaron, porque son cuestiones transitorias. Como esa posición es a seis meses o un año, y además se actualiza por inflación, quizás ahora sea conveniente. Pero si el Gobierno está yendo hacia un camino de baja de la inflación, eso al ahorrista no le conviene”.

Montoya, sin embargo, se mostró más preocupado por la vuelta del crédito: “Veo con sorpresa que en los medios de comunicación nadie habla del crédito, que es el gran problema que tiene hoy la economía argentina. Tenemos sueldos licuados por el efecto inflacionario; si a eso le agregamos la falta de crédito externo, la recesión se incrementa”.

Mayor demanda de pesos

Pedro Canali es gerente de un banco con presencia en el microcentro puntano, ubicado en la peatonal Rivadavia. El profesional comentó que “la gente sigue haciendo plazos fijos a pesar de que han bajado las tasas de interés. No hubo ni una fuga considerable de ahorristas, ni tampoco se fueron a la compra de moneda extranjera”. Y sobre el dólar dijo que “lo que más se vende hoy es el MEP, aunque su cotización es más alta que el blue. Por eso, muchos prefieren retirar su dinero y comprar ese dólar”.

Canali coincidió con su colega Montoya al decir que “hoy la gente demanda más pesos y por eso mantiene el plazo fijo a pesar de la pronunciada baja de la tasa de interés. Al estar planchado el dólar se obtiene una renta casi igual; en realidad, el plazo fijo hoy está unos tres puntos por encima”.

En estos días, Canali contó cómo se movió un grupo de ahorristas: “Una parte venía especulando mucho con las tasas de interés, pero como vienen bajando, tratan de ver si aparece otro activo que les ofrezca mejor rentabilidad. Cuando se les ofrece algún fondo de inversión para obtener quizás un 300% anual de ganancia, pero a un alto riesgo, ahí la cosa cambia, porque hay que mantenerlo durante un año y quizás los primeros tres meses no ganás nada. Ahí no les gusta, esa opción no la toman”.

En cambio, contó el caso de un cliente que venía manteniendo sus inversiones y al ver que bajaba tanto la tasa de interés, Canali le dio otra opción: “El hombre tenía dos canchas de pádel sin techar, entonces le dije que sacara la cuenta de cuánto más podría ganar si le ponía ese techo. Y el resultado fue que le convenía sacar el dinero y ponerlo en su negocio porque le redituaba más que dejarlo en un plazo fijo”.

El gerente de banco aclaró que los ahorristas “todavía no piensan en pasar un activo a la compra de una vivienda o un departamento para ponerlo en alquiler, pero creo que se dará en la medida que siga bajando la tasa de los plazos fijos. Si queremos tener un país normal, las tasas no pueden ser tan altas. Lo lógico es recibir un 10% en un plazo fijo y que ese dinero se pueda prestar al 15% o al 20%. Creo que ese es el objetivo. Ahora, si el Gobierno llegará, no lo sé”.

Otro detalle que comenzó a notar fue que “las inmobiliarias empiezan a ofrecer propiedades para compra y venta, al igual que las concesionarias. Empiezan a bajar las tasas de financiación y a dar cuotas fijas en 18 o 24 meses para la compra de un 0 kilómetro”.