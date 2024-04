"Mi hijo no es un número de expediente que se tienen que sacar de encima"

Este lunes marca un momento crucial para la familia de Diego Gatica, el policía asesinado brutalmente para robarle una bicicleta, y para la sociedad en general. Con el inicio del juicio contra Alexis Cuello Morán, Maycol Bustos y Lautaro Cruz por el trágico homicidio de Diego, se abre una ventana para la justicia y la verdad.

Carina Ledesma, madre de Diego, compartió su dolor y su esperanza en un mensaje conmovedor que circuló por redes recordando el terrible día en que perdió a su hijo. Las palabras de Carina reflejan la angustia y el sufrimiento que atraviesa hace un año y siete meses, pero también, la firme convicción de que su hijo merece justicia.

Con el inicio del juicio, se espera que se haga justicia para Diego y que su memoria sea honrada adecuadamente. La sociedad mira con atención este proceso, con la esperanza de que los responsables sean llevados ante la ley y se establezcan precedentes importantes para prevenir tragedias similares en el futuro.

Cruz será representado por la defensora oficial N° 2 Cecilia Cabello; Bustos, por los abogados Ramiro Rubio y Marcos Juárez, mientras que Morán será asistido por Héctor Zavala Agüero.

Según la investigación, el 5 de septiembre de 2022, el joven iba en su bicicleta por el Corredor Vial cuando lo interceptó un grupo de jóvenes que lo golpearon hasta dejarlo inconsciente para robarle. Seis días más tarde, murió en el Hospital Central “Ramón Carrillo”.

Los acusados enfrentarán pedidos de pena que van desde los 5 a los 25 años de prisión, pero existe la posibilidad de que uno de ellos, Lautaro Cruz, acceda al beneficio de juicio abreviado y que el joven de 22 años sea condenado por el delito de “Homicidio en ocasión de robo en carácter de autor”, aunque según pudo saber El Diario, los damnificados no prestarían su acuerdo para tal situación.

Rafael Berruezo, representante de la familia de Gatica, fue consultado por este medio, pero prefirió no realizar declaraciones. “La fiscal Virginia Palacios nos pidió que no digamos nada a la prensa hasta que comience el juicio”, se excusó, pero previamente Ledesma había expresado que su hijo “no es un número de expediente que se deben sacar de encima sin hacer nada para que esto cambie. Basta de romantizar la delincuencia. ¡Basta de castigar a las víctimas! La Justicia debe hacer bien su trabajo. Les imploro que me ayuden a sanar este dolor con justicia. Diego merece justicia”, cerró.