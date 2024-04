Trabajadores desvinculados del "Ramón Carrillo" exigen explicaciones

Al despido injustificado de decenas de trabajadores (estiman que son más de cincuenta) del Hospital Central "Ramón Carrillo" esta semana, le siguió el silencio total de las autoridades y la complicidad de los gremios. No tuvieron detalles de las liquidaciones y tampoco pueden entrar al edificio a consultar su situación particular. Así lo describió a El Diario de la República uno de los desvinculados, quien detalló que mientras se asesoran con un abogado, conformaron un grupo de WhatsApp y en los próximos días no descartan reclamar públicamente por las desvinculaciones.

Los empleados no supieron de nuevos despidos en las últimas horas, aunque la incertidumbre reina entre trabajadores de licencia o con certificados médicos cuando regresen de sus retiros. El propio testimonio de los despedidos apunta a ajustes en distintas áreas del nosocomio, como administración y hotelería.

“Fuimos a consultar a un abogado sobre el tema de las liquidaciones y no hay novedades. Nadie dice nada, no hay justificativos y nos abandonó el gremio también (ATSA). Estamos solos en esta lucha”, apuntó el trabajador consultado, quien prefirió preservar su identidad. “Algunos de los chicos no quieren volver, quieren la liquidación. En mi caso particular, quiero mi puesto de trabajo. Necesito laburar para mi familia, para mí”, agregó.

“De las liquidaciones no nos han informado nada. Supuestamente dicen en el telegrama que se encuentran a disposición. El único problema es que vos te presentás a la institución y la seguridad no te deja entrar. No tenés cómo llegar a recursos humanos para preguntar sobre que te den tu recibo de sueldo, que te den la liquidación para ver si realmente es lo que nos tienen que pagar o si hay alguna falencia en la liquidación como para tomar cartas en el asunto”, describió sobre el hermetismo en la institución.

Señalan que el gremio ATSA que representa a algunos de los trabajadores afectados no les dio ninguna solución. “Jerónimo Ortiz (secretario adjunto) nos dijo que lamentablemente no se puede hacer nada y que estos despidos son irreversibles. No hizo nada, ni siquiera preguntar el por qué, ya que no hay fundamentos para los despidos. Todos los telegramas contienen el mismo texto”, detalló.

“Vamos a pasar el fin de semana sin respuestas, sin apoyo del gremio. Nos soltaron la mano, estamos solos en la lucha. La verdad, perdón la expresión, pero se cagaron de la risa en la cara de la gente. Y eso el pueblo de San Luis no lo está viendo”, concluyó.

Otro trabajador, que también prefirió dejar en reserva su nombre por temor a represalias y por lo específico de su tarea, contó que estaba bajo contrato con monotributo. Describió que ellos esperaban desvinculaciones con el cambio de gobierno en diciembre. Ese mes firmaron una renovación, pero concluidos los tres meses de prestaciones decidieron no renovárselo.

“Yo estaba esperando a ver si se iba a renovar o no, veníamos hablando y me informaron el día miércoles que no iba a seguir”, describió. “Siempre con el monotributo está la incertidumbre. Yo lo preveía más a fin de año. Pero se renovó y se continuó, y veía que se podía continuar. Ahora me tomó más de sorpresa”, describió.

“Está bueno que se sepa porque la movida de despidos fue muy grande. Es una lástima, porque el hospital tenía muy buena proyección para seguir avanzando. Con todo esto me parece que va para atrás sinceramente”, concluyó.