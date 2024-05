Profesionales de la salud manifestaron por mejores sueldos y condiciones laborales

Este miércoles los profesionales de la salud manifestaron su descontento con la propuesta del gobierno de Claudio Poggi sobre el desbloqueo del título. En la Villa de Merlo realizaron un abrazo simbólico al Hospital "Madre Catalina Rodríguez" y en San Luis hubo una concentración en las inmediaciones del Correo Argentino de la capital puntana. En Villa Mercedes los médicos también se movilizaron.

Los trabajadores indicaron que los hospitales están desabastecidos, sin calefacción ni mantenimiento. La crisis sanitaria también se visibiliza en los sueldos de los profesionales que no tuvieron recomposiciones salariales. Debido a la situación alarmante, los trabajadores tuvieron que salir a la calle para que los escuchen.

“Somos diferentes profesionales de la Carrera Sanitaria que vemos afectados nuestros sueldos por la inflación, desde noviembre del año pasado no tenemos recomposición salarial. Ese es el principal motivo de nuestra protesta, sumado a un sinnúmero de reclamos que ya hemos hecho, que no han sido escuchados, y en el caso de haber recibido respuestas solamente han sido agravios, malos tratos y amenazas”, expresó uno de los profesionales que prefirió preservar su identidad por temor a represalias.

Más de una cuadra de personas se manifestó en la ciudad de San Luis, y recorrieron la plaza Pringles para que se escuche su reclamo. Los trabajadores expresaron que es necesaria la recomposición salarial, el pago de las horas extra en tiempo y forma, como también el pago de guardias acordes a los montos que se abonan en otras provincias.

“Los hospitales están todos venidos abajo, no hay insumos, no hay instrumental. Estamos entrando en un pozo que va a ser muy difícil salir, pero los principales afectados somos nosotros, los profesionales de la carrera que todos los días cumplimos con nuestro trabajo, nos quedamos más allá de las horas que nos corresponden, atendemos todo lo que hace falta y es hora de que el Gobierno también cumpla con su parte que es dignificar nuestro trabajo, nuestra vocación, con sueldos coherentes a las tareas que realizamos”, manifestó un trabajador.

Una profesional explicó que el desbloqueo del título implica una fuga de médicos. “Esto nos lleva a la caída del recurso humano, de la calidad de la salud pública y la población muchas veces no lo comprende. No es solamente por nuestro sueldo o por nuestros beneficios, estamos defendiendo la salud pública, si el recurso humano cae, si hay muchos médicos o profesionales explotados para atender mucha cantidad de población sin duda la comunidad se va a ver perjudicada. Entonces vas a ir a una guardia y va a haber un médico para atender a 50 personas al mismo tiempo y eso es incompatible”, manifestó.

Los trabajadores alertaron que el desbloqueo del título implica que cobren la mitad del sueldo. “Ni siquiera cobramos lo que deberíamos, y encima podemos llegar a cobrar la mitad”, indicaron con enojo.

La crisis sanitaria se manifiesta en todos los sectores de la salud. “Donde yo trabajo no hay calefacción para nosotros ni para los pacientes, nos faltan elementos esenciales para hacer diagnóstico y tratamientos que se han roto y no se han vuelto a reponer. La situación está siendo crítica, no solo por nuestro sueldo, sino por la situación en general de la salud, tanto en los hospitales que dicen ser de alta complejidad como en los niveles de primera atención, que son el paso previo y fundamental para la salud de las personas. No están atendiendo como debería ser por una falta de recursos sobre todo en infraestructura, equipamientos, y medicación”, detallaron.

Antes de finalizar la movilización, los médicos realizaron un minuto de silencio por el doctor Pablo Masera quien falleció el domingo en un accidente de tránsito, cuando venía a trabajar desde San Rafael, Mendoza.

Los profesionales solicitaron un plan sanitario para saber cuál es el camino.