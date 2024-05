Les robó a más de 30 mercedinos, pero cayó preso por otras estafas

Los días de viajes a Dubai, Estambul, Cancún y Miami, estadías en hoteles de lujo, reuniones en Puerto Madero y fiestas top en las que lanzaba billetes de dólares se terminaron para Yago Nahuel Escobar, y esta vez, para siempre. El joven villamercedino, uno de los cuatro miembros de Money Shelter, una falsa financiera que aseguraba ganancias a inversionistas, fue arrestado en San Luis luego de siete meses de búsqueda. Pero no cayó por los más de 30 vecinos de Villa Mercedes a quienes estafó adueñándose del dinero que les había prometido invertir en la Bolsa, sino que fue arrestado por una investigación de una fiscal de la provincia de Buenos Aires, donde robó a otras tantas personas que depositaron en él y su grupo toda su confianza y todos sus ahorros.

El hombre de 33 años fue detenido por efectivos de la Policía Federal cuando salía de una finca, junto a su novia, en la ruta provincial 9, en cercanías del kilómetro 13.

En un primer momento, las averiguaciones le indicaron a la fiscal María Gabriela Urrutia de la localidad bonaerense de General Rodríguez, un domicilio de Villa Mercedes. Pero luego, ese dato fue descartado y uno nuevo le señaló que estaba en San Luis capital, donde vive su pareja, una empresaria del “trading”.

La Justicia de Buenos Aires lo buscaba desde octubre pasado. En una entrevista para Radio La Red Villa Mercedes, Ingrid, una de las damnificadas de la Ciudad de Buenos Aires, contó que en un allanamiento hecho allá en busca de Ivo Bertolone, el líder de Money Shelter, encontraron una lista con los nombres, apellidos y los montos que había depositado cada víctima.

Money se completaba con Camila Bertolone y Agostina Biagioni. La primera fue arrestada y luego, excarcelada, aunque sigue ligada al proceso. Ivo y Agostina, en cambio, siguen prófugos con pedido de captura internacional.

Antes de ser investigados en Buenos Aires, Escobar y compañía ya habían sido denunciados en Villa Mercedes, en noviembre de 2022.

Kate, una joven villamercedina, contó que ella llegó a Money Shelter por recomendación de un amigo. "Nos reunimos con uno de ellos, nos dijo que era una financiera y que actuaban como si fuera un banco. Vos le dabas los dólares, él los invertía y los empezaba a mover para que generaran un ingreso", explicó. Le pagaban 6% de interés por mes, lo cual era una ganancia significativamente mayor a un plazo fijo en dólares que, por entonces, era del 0,5%.

Kate logró retirar el dinero antes que Yago y su grupo les dijeran que habían perdido las inversiones, pero la que no se salvó fue su madre. La mujer invirtió sus últimos ahorros con ellos y, luego de nueve meses, de un día para el otro, uno de ellos les envió un fatídico mensaje a todos sus clientes. "Pedía que lo disculpáramos, que todos tenemos errores y que no había podido levantar el negocio, que tuvo muchas pérdidas y no sabía cómo hacer. Que lo disculpáramos, pero que la plata no iba a aparecer", recordó.

Osvaldo, otra de las víctimas de Villa Mercedes, relató que durante un tiempo "cobraban bien", la supuesta inversión del 6% daba sus frutos, pero que un día todo se derrumbó. "Así, de golpe, nos dijeron que se había caído, que surgieron problemas y pusieron como excusa la guerra de Rusia contra Ucrania", narró.

Entre los damnificados villamercedinos hay empleados de fábricas, pero también muchos profesionales de la medicina y el derecho que llegaron a entregarle dinero en efectivo al ahora detenido, en pesos y en dólares.

La primera denuncia contra Escobar recayó en el fiscal instructor Leandro Estrada; a esa luego se le sumaron muchas más. En su momento, el fiscal ordenó un allanamiento en el que incautaron varios dispositivos electrónicos, como computadoras y teléfonos, y tres o cuatro contratos.

Pero, según confirmó una de las víctimas y otra fuente, en el análisis de los dispositivos no hubo avances de ningún tipo, puesto que los jueces de Garantías de turno aún no autorizan la apertura de los celulares.

El hecho de que muchos de esos negocios hayan operado en la informalidad no facilita las averiguaciones tampoco. Dado que, en algunos casos, Escobar prometió firmar contratos que finalmente nunca hizo.