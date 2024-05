Escándalo en la Selección: 3 jugadoras rechazaron la convocatoria

Este lunes en Buenos Aires se activaron las alarmas en el plantel femenino de la Selección Argentina, ya que 3 jugadoras se bajaron de la convocatoria para la próxima fecha FIFA tras hacer un descargo público sobre las “humillantes” condiciones en las que entrenan cada vez que van con la Selección.

En su cuenta de Instagram, Lorena Benitez dijo que "el primer motivo es una situación que desde los 14 años con la Sub 17 no me tocaba vivir: no tener la posibilidad de un desayuno o almuerzo en las citaciones de entrenamiento del día martes y miércoles pasado. ¿La respuesta de siempre? 'NO HAY PLATA'. Esos días recibimos al finalizar el entrenamiento un sándwich de jamón y queso con una banana, teniendo que llegar a nuestras casas alrededor de las 15 hs o más, sabiendo que tenemos compañeras que vuelven en transporte público"

Laurina Oliveros, la arquera que fue campeona ocho veces de Primera Division (4 con UAI Urquiza y otras 4 con Boca), expresó: “¿Mi deseo para el año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras".

La tercera renunciante es Julieta Cruz. Las tres futbolistas juegan actualmente en Boca Juniors.

La fecha FIFA en cuestión de la Selección (33º en el ranking internacional) consta de dos partidos, ambos ante Costa Rica (44º): el viernes 31 a las 20:10 en el estadio "Ciudad de Caseros" y el lunes 3 de junio a la misma hora en el "Ciudad de Vicente López".

No es la primera vez que las futbolistas de la Selección Argentina renuncian al equipo para visibilizar situaciones que fueron desde la disconformidad con el entrenador de turno hasta las condiciones de trabajo. Sin embargo, parece que fuera en vano, ya que la situación para las representantes de la "Albiceleste" sigue siendo la misma, y a este paso parece que no tuviera intención de cambiar. Por ahora, en esta ocasión, son tres las jugadoras que renunciaron.