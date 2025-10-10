Exigen soluciones: vecinos de Juana Koslay indignados con el corte de agua cruda

Vecinos de Juana Koslay enfrentan serias dificultades por el corte de agua cruda. Pese a los múltiples reclamos, no tienen soluciones concretas. Las autoridades aducen que hay muchos deudores en determinadas zonas y se ampararon en esa circunstancia para efectuar la interrupción del servicio. Hay indignación por la "tibieza" frente a una posible solución.



Según contó un lector de El Diario, como consecuencia de estas acciones arbitrarias, hay varios usuarios que aunque están al día con las obligaciones correspondientes, se quedaron sin acceso al recurso hídrico.



"La solución que plantean es que se conforme una asociación barrial, así hay un solo cliente y entre varios vecinos se organizan para pagar", aseguró. La respuesta despertó amplio rechazo, por la impericia y la falta de empatía.



Aseguran que, molestos y desamparados, los afectados le consultaron al intendente de Juana Koslay, Jorge "Toti" Videla, por un posible arreglo. Pero el funcionario les subrayó que no puede intervenir.



No pocos apuntan a Hugo Guzmán Durán, titular de San Luis Agua. "Es muy duro", cuestionó el lector que compartió la información. Habrá que ver si finalmente la gente obtiene respuestas efectivas. Por ahora, están atravesados por la rabia de la inacción.

