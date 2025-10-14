En un año, la carne aumentó hasta un 78% en San Luis

Los precios de la carne volvieron a marcar el pulso de la inflación en San Luis. De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Precios, entre octubre de 2024 y octubre de 2025 el valor de los principales cortes vacunos aumentó en promedio un 56%, con picos que superaron el 78% en algunos casos.

El informe detalla que el uadril pasó de $6.999 a $12.499, un salto del 78,6%, mientras que la cuadrada y la bola de lomo también encabezaron las subas con incrementos del 76% y 76%, respectivamente. El tradicional asado surtido, uno de los cortes más consumidos, trepó de $4.099 a $6.799, lo que representa una suba del 65,9% en doce meses.

En contraste, los productos avícolas tuvieron aumentos mucho más contenidos: el pollo entero fresco se incrementó apenas un 13,7%, y la pata muslo parrillera un 20%, ubicándose muy por debajo del promedio general.

Desde el Observatorio de Precios señalaron que los aumentos responden a “una combinación de factores estacionales y de costos en la cadena de producción y distribución”, aunque destacaron que las variaciones interanuales en los cortes de carne vacuna “siguen siendo muy superiores al resto de los alimentos básicos”.