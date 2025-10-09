  • Nuestras redes
20°SAN LUIS - Jueves 09 de Octubre de 2025

De tradición centroeuropea

El Premio Nobel de Literatura es para un escritor húngaro

A László Krasznahorkai le otorgaron el galardón por “su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

Por redacción
| Hace 2 horas

El Premio Nobel de Literatura 2025 fue otorgado este jueves al autor húngaro László Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

 

László Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard.

 

La obra de Krasznahorkai se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco, de acuerdo con los fundamentos de la nota de prensa difundidos este jueves por la organización.

 

“Pero tiene más recursos, y también mira hacia Oriente al adoptar un tono más contemplativo y refinado”continuó el informe.

 

