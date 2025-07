"El público de San Luis es muy observador"

Muchas cosas pasaron en cuatro años en la vida de Lali Espósito. Hubo, en principio, un crecimiento notable en su carrera como artista. Por eso, el público puntano verá el miércoles a una cantante muy diferente a la que vio en julio de 2021 en La Pedrera de Villa Mercedes, en la presentación más reciente de la popstar en la provincia.

Si en aquel concierto marcado por el frío del aire libre villamercedino Lali estaba embarcada en el Disciplina Tour, ahora la solista llega a la provincia para presentar un nuevo disco, el más rockero de su carrera, bautizado “No vayas a atender cuando el demonio llama”. “Hace mucho que no voy a la provincia y me intriga ver cómo recibe la gente a estas nuevas canciones”, dijo la cantante en una charla que tuvo con El Diario de la República y FM Lafinur.

La jurado de “La voz argentina” recordó que la sensación que tuvo del público de la provincia en 2021 fue que era “muy observador”, no tan efusivo como el de Córdoba o el de Buenos Aires. La sensación que le quedó demuestra su poder de observación y la capacidad de analizar y recordar a los públicos de diversas regiones.

“Lo que vi en aquel entonces fue un público calmo, amoroso y cercano. Eso no quiere decir que se encierren en eso y no puedan tener otra actitud. El show con el que voy a ahora es mucho más poguero, por eso lo que les propongo es que pierdan la calma y bailen estas canciones”, invitó la cantante.

El show al que se refiere Lali es el que dará el miércoles 30 de julio en el Royal Arenas de San Luis como parte del tour nacional que empezó en la cancha de Vélez y que recorrerá casi todo el país. Las puertas se abrirán a las 19 y se promete que comenzará puntual a las 20:30, por lo que se recomienda llegar con tiempo para disfrutar de todas las activaciones previas. Se venderán tickets en el lugar del concierto.

Habrá estacionamiento habilitado en el predio, con un valor de 5 mil pesos por vehículo, y en el interior habrá puestos de merchandising oficial, donde se podrán adquirir remeras, buzos, vasos y pines del tour. No se venderán bebidas alcohólicas y guardarropas estará habilitado. Además los asistentes podrán ingresar con banderas sin palo, mochilas o riñoneras, encendedores, botellas personales vacías (que podrán recargarse en los puestos de hidratación gratuita), y elementos de higiene personal. Por razones de seguridad, no se permitirá el ingreso con punteros láser, comida o bebidas externas, banderas con palo, cámaras profesionales, selfie sticks, peluches, paraguas, aerosoles, pirotecnia o armas de cualquier tipo.

El enorme éxito que Lali tuvo con nuevo disco bien podría estar descripto en “33”, una de las canciones que componen “Cuando el demonio...”. Allí, la artista canta que está en la cresta de la ola y que no le da vértigo. “No es una postura canchera, es para que nos relajemos. Para mi estar en la cresta de la ola es algo para disfrutar”, agregó la cantante.

En ese punto, Espósito dijo que para ella los techos no existen o, en todo caso, se los pone uno mismo. “En este álbum está lo que máximo que podía dar ahora, en este momento de mi vida; pero estoy segura que lo que se viene será algo bueno, un nuevo aprendizaje, una nueva historia que mostrará mi desarrollo como artista y como persona”.

Otro de los temas del nuevo disco que generaron controversia fue “Fanático”, que tiene algunas referencias al ataque que la artista recibió por parte del presidente Javier Milei. Lali, sin embargo, aseguró que esa canción se gestó “mucho antes de lo que la gente cree”. “La fuimos haciendo en el estudio y nos dimos cuenta que representaba mucho de lo que quería decir en el disco”, agregó la compositora, quien sostuvo que el tema intentó sacarle solemnidad a una “una situación que no me representaba del todo”.

El 2025 se presentó muy activo para Lali que tuvo el estreno de “El fin del amor”, la serie basada en el libro de Tamara Tenembaum, su participación en “La voz” –que empieza la zona de las batallas-, el disco y la gira por todo el país. La cantante aseguró que no hay receta para hacer tantas cosas a la vez más que “comer bien y dormir lo más que se pueda”, además de respetar los momentos de ocio. “A mi me gusta mucho laburar, me gusta trabajar y aprendí a disfrutar de las cosas de la vida. Además respeto mis ganas de estar con mi novio, con mis amigos y de irme a tomar mates con mi mamá”.