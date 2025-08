Mercedes Berrueta, la puntana que estudia pulpos y deja huella en la ciencia marina

A veces, el compromiso con la tierra propia también se escribe mirando al mar. Mercedes Berrueta nació en San Luis, lejos de las costas, pero desde hace años es parte del equipo del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), con sede en Mar del Plata, donde trabaja en proyectos de maricultura y biología experimental. Es, además, una de las pocas mujeres en el país que lideran líneas de investigación vinculadas a la cría y estudio de cefalópodos, como el pulpito Octopus tehuelchus, una especie nativa del Atlántico Sur.

En estos días volvió a ser noticia, aunque no por un descubrimiento puntual ni por haber embarcado en alguna expedición, sino por su participación en los equipos científicos que estuvieron cerca de formar parte de una campaña a bordo del buque oceanográfico Puerto Deseado, en una misión de CONICET para explorar cañones submarinos en aguas argentinas. No embarcó finalmente, pero su trabajo está ahí, entre los datos, los informes y los proyectos que alimentan la ciencia marina nacional.

Berrueta no es nueva en esto. Su nombre ya había aparecido en El Diario de la República, que supo contar su historia cuando, en 2015, fue seleccionada para estudiar pulpos en Chile gracias a una beca internacional. También cuando participó de proyectos para desarrollar la acuicultura en diques puntanos, promoviendo el cultivo de peces de alto valor nutricional. En 2020, otra vez el diario provincial destacaba su labor desde el INIDEP.

Esa línea de continuidad no es casual. Mercedes representa a una generación de científicas que, con perseverancia y vocación, se abren camino en un mundo donde todavía la ciencia marina parece lejana a las provincias del interior. Su trabajo combina el rigor de laboratorio con la pasión de quien no olvida de dónde viene. San Luis está lejos del mar, sí, pero no por eso está ausente en su tarea.

Más allá de los datos duros y los logros científicos —que los tiene—, su historia interpela desde otro lugar. ¿Cuántas niñas puntanas sueñan con la biología marina sin haber visto nunca el océano? ¿Cuántas personas asocian la investigación científica solo con grandes centros urbanos? Berrueta rompe esas barreras y acerca la ciencia al territorio. Lo hace cultivando pulpos, investigando su reproducción, enseñando a otras y otros, participando de cursos internacionales, y también capacitándose y formando redes de conocimiento.

Su rol dentro del INIDEP no se limita a lo técnico. También impulsa una mirada sensible y sostenible sobre el vínculo entre las comunidades y el mar. Su trabajo aporta a pensar una producción responsable, que proteja los recursos y abra nuevas alternativas económicas.

En un país donde la ciencia muchas veces es relegada, historias como la de Mercedes Berrueta iluminan un camino: el de quienes investigan con compromiso, desde el interior, con perspectiva federal, con amor a su oficio y con una profunda sensibilidad social.