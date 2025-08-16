Rugby Championship: Los Pumas sufrieron ante la potencia de los All Blacks en el debut

Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en aprietos en varias ocasiones a sus rivales. Foto: NA.

Los Pumas comenzaron con el pie izquierdo su campaña en el Rugby Championship 2025, ya que cayeron 41-24 ante Nueva Zelanda.

La selección argentina, que es dirigida por Felipe Contepomi, sufrió mucho su indisciplina ante un rival que no perdonó y anotó seis tries para conseguir, además, el punto bonus.



Pese a que Nueva Zelanda comenzó con una ventaja de 10-0, Los Pumas se mantuvieron durante gran parte del primer tiempo en partido e incluso pusieron en aprietos en varias ocasiones a sus rivales.



Sin embargo, sobre el final de la primera mitad Los Pumas cometieron muchos penales que facilitaron doscientos tries consecutivos de los neozelandeses para irse al descanso con una ventaja de 31-10.



Ya en el segundo tiempo, Los Pumas salieron mucho más enfocados con ganas de dar vuelta la historia para conseguir un triunfo histórico. Así fue como anotaron dos tries en muy pocos minutos para colocarse a siete puntos e ilusionar a todos los presentes en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.



Sin embargo, toda la ilusión se vino abajo en los últimos minutos, ya que Samisoni Taukei´aho se despachó con doscientos tries consecutivos para liquidar el encuentro y estampar el 41-24 definitivo.



El Rugby Championship 2025 se puso en marcha este sábado, más temprano, cuando Australia dio la gran sorpresa y venció 38-22 en condición de visitante a Sudáfrica, que es el actual bicampeón del mundo.



La próxima presentación de Los Pumas en el Rugby Championship será el próximo sábado, cuando reciba nuevamente a Nueva Zelanda en el Estadio José Amalfitani. Esta será la última vez que hagan de local frente a los All Blacks, ya que el torneo no se celebrará a partir del año que viene.



NA.