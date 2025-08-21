  • Nuestras redes
24°SAN LUIS - Jueves 21 de Agosto de 2025

24°SAN LUIS - Jueves 21 de Agosto de 2025

Liga Profesional

Cronograma y árbitros para la sexta fecha del Torneo Clausura

Se trata de la última fecha en el fútbol local antes del parón por fecha FIFA. El domingo Boca vs. Banfield y el lunes, Lanús vs. River Plate

Por redacción
| Hace 2 horas

La fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes, en una jornada que contará con dos encuentros.

 

El partido que abrirá la actividad en la fecha 6 comenzará a las 15:30 y tendrá como protagonistas a Barracas Central y Defensa y Justicia. Más tarde, a las 20:30, Tigre jugará en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

 

En lo que respecta a los equipos denominados grandes, San Lorenzo recibirá a Instituto de Córdoba el sábado a las 14:30, mientras que el domingo Racing visitará a Argentinos Juniors (16:15) y Boca e Independiente jugarán en sus canchas frente a Banfield y Platense, respectivamente (a las 18:15 y a las 20:30).

 

 

Finalmente, el lunes será el turno de River, que visitará a Lanús a partir de las 21:15.

 

El cronograma y los árbitros de la fecha 6 del Torneo Clausura

Viernes 22 de agosto:

 

Barracas Central – Defensa y Justicia a las 15:30

 

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • VAR: Lucas Novelli

Tigre – Independiente Rivadavia a las 20

 

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • VAR: Nazareno Arasa

Sábado 23 de agosto:

 

San Lorenzo – Instituto de Córdoba a las 14:30

 

  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Jorge Baliño

Rosario Central – Newell´s a las 17:30

 

  • Árbitro: Darío Herrera
  • VAR: José Carreras

Atlético Tucumán – Talleres de Córdoba a las 20

 

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Salomé Di Iorio

San Martín de San Juan – Gimnasia y Esgrima La Plata a las 20

 

  • Árbitro: Fernando Espiniza
  • VAR: Luis Lobo Medina

Domingo 24 de agosto:

 

Unión de Santa Fe – Huracán a las 14

 

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • VAR: Germán Delfino

Argentinos Juniors – Racing a las 16:15

 

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • VAR: Fabricio Llobet

Boca – Banfield a las 18:30

 

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • VAR: Silvio Trucco

Independiente – Platense a las 20:30

 

  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Héctor Paletta

Lunes 25 de agosto:

 

Deportivo Riestra – Sarmiento a las 15

 

  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Adrián Franklin

Godoy Cruz – Vélez a las 17

 

  • Árbitro: Edgardo Zamora
  • VAR: Juan Pafundi

Belgrano de Córdoba – Central Córdoba (SdE) a las 19

 

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Sebastián Zunino

Estudiantes de La Plata – Aldosivi a las 19:15

 

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • VAR: Sebastián Martínez

Lanús – River a las 21:15

 

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
  • VAR: Yamil Possi
