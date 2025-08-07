San Lorenzo ganó y escaló a la punta

San Lorenzo de Almagro derrotó por 1 a 0 a Vélez en el partido que disputaron este viernes en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

El único gol del partido fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó la cima de la zona B, con ocho puntos, mientras que el “Fortín” es sexto con cinco unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” deberá enfrentar al vigente campeón, visitando a Platense el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:15 horas, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Independiente el mismo sábado, a las 20:30.

Por su parte, el “Lobo” platense comandado por el director técnico uruguayo Alejandro Orfila, tras este triunfo se quedó con el segundo lugar del Grupo B, con 7 unidades. Un escalón por debajo de River Plate, quien posee la misma cantidad de puntos que el “Lobo”.

Los dos goles del conjunto de La Plata llegaron por las definiciones precisas del extremo Manuel Panaro y el delantero Luis Marcelo Torres. Mientras que el único tanto del conjunto de Mendoza llegó de la mano del delantero Agustín Auzmendi.