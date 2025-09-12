El optimismo de Aries, los vaivenes de Virgo y el corazón de Acuario

ARIES: Sus energías positivas se dirigirán a sus planes personales, logrando éxito a corto plazo. Es bueno que siempre tenga noción del límite en sus acciones diarias. Comienza una etapa de florecimiento económico. En el plano sentimental: días muy tranquilos y de mucha suerte. En el amor: encuentros felices. En la salud: bien. En el juego: 2, 4 y 7.

TAURO: Para una pronta resolución de compromisos laborales, deberá ocuparse más. Una sorpresa le alegrará el día. Disfrute. Época muy importante para finalizar asuntos legales. Habrá negocios extras que lo harán sentir muy satisfecho. En el plano sentimental: cambios muy felices en su mundo afectivo. En el amor: fuerte carisma personal. En la salud: bien. En el juego: 3, 7 y 8.

GÉMINIS: Tanto equilibrio excesivo no es bueno; relájese y comience a disfrutar de aquellas cosas que consideraba aburridas. Todo en la vida se puede con esmero y pasión. En el plano sentimental: existen grandes momentos en la vida que son especiales; esté atento a vivirlos. En el amor: imagine algo especial para compartir con su persona amada, le aseguro que no se arrepentirá. En la salud: bien. En el juego: 0, 3 y 5.

CÁNCER: Hoy olvídese de estar renegando con lo que no puede cambiar. Todo no puede ser como a usted le parece; cada cosa tiene su propio curso. Las finanzas seguirán bien, no se alarme. En el plano sentimental: deje las preocupaciones y las quejas de lado, disfrute de la compañía de la persona que está a su lado. En el amor: no basta con sentir amor y gratitud por quien ha elegido como compañero/a de vida, también es importante decirlo. En la salud: acuda a su médico para un control. En el juego: 3, 5 y 7.

LEO: Leo debe adaptarse a las circunstancias y proceder con inteligencia frente a los problemas que se vayan presentando. En el plano sentimental: dará rienda suelta a su romanticismo y brindará a su familia el apoyo que merecen. En el amor: logran felicidad y armonía. En la salud: bien. En el juego: 1, 3 y 5.

VIRGO: Controle sus vaivenes de ánimo para evitar problemas sin sentido en su trabajo. Siga proyectando con entusiasmo nuevos proyectos, no abandone las cosas a la mitad. En el plano sentimental: surgirán ideas nuevas para aprovechar el tiempo en pareja. En el amor: complaciente. En la salud: bien. En el juego: 0, 6 y 8.

LIBRA: Una sonrisa será lo mejor para comenzar una jornada que se irá presentando con algunas obligaciones extras. En el plano sentimental: el autocontrol emocional evitará situaciones molestas con las personas que lo rodean. En el amor: momentos muy esperados. En la salud: muy bien. En el juego: 1, 3 y 8.

ESCORPIO: Con buen ritmo se irán dando acontecimientos laborales que necesitan de su atención. Habrá buenas noticias económicas. En el plano sentimental: se repite una vieja historia de amor muy especial. En el amor: disfrute del amor que le brindan. En la salud: excelente. En el juego: 0, 2 y 6.

SAGITARIO: Se anuncian cambios estimulantes en sus actividades diarias, siendo Mercurio el planeta que aporta mayores energías. En el plano sentimental: no se ponga ansioso ni desconfiado... hay mejoras positivas en el hogar. En el amor: días de pasión. En la salud: más ejercicios. En el juego: 4, 6 y 8.

CAPRICORNIO: Surgen buenas ideas en la concreción de sus planes de trabajo, donde los beneficios económicos serán a corto plazo. Se comparten grandes alegrías. En el plano sentimental: Su corazón logra olvidar viejos rencores. En el amor: creciente estabilidad emocional. En la salud: muy bien. En el juego: 2, 5 y 9.

ACUARIO: A buen ritmo comienzan a marchar grandes proyectos postergados. Es momento de que piense en la felicidad personal y luche por ella. En el plano sentimental: un encuentro aporta felicidad a su corazón. En el amor: alegrías del corazón. En la salud: bien. En el juego: 5, 7 y 8.

PISCIS: Mejoras de trabajo con algunos acontecimientos inesperados. No comente las inquietudes que le preocupan. En el plano sentimental: amores felices en el corazón de Piscis... disfrute de Su familia y amigos. En el amor: días placenteros. En la salud: muy bien. En el juego: 0, 4 y 5.