Descartan intento de femicidio en la causa por el ataque a una mujer en su casa

El violento caso de la mujer hallada atada e intoxicada en su casa incendiada tiene un nuevo conductor: la Fiscalía de Instrucción 2, a cargo de Ricardo Barbeito. El cambio se produjo después de que la Fiscalía de Género concluyera que los hechos –una intrusión con amenazas y un posterior intento de homicidio– no tenían como móvil la violencia de género, sino que respondían a una campaña para desalojar el inmueble.

La transición del expediente revela el núcleo de la investigación. Todo comenzó días antes del incendio, cuando cuatro encapuchados irrumpieron en la vivienda de la calle Riobamba al 3200. Amenazaron a la ocupante, una mujer de 36 años, para que abandonara la propiedad, pero no la agredieron físicamente. "Le dijeron 'no te vamos a hacer daño' y efectivamente no le hicieron daño", detalló una fuente close to the case. La escena cambió radicalmente la noche del 9 de septiembre, cuando la misma mujer fue encontrada atada y desvanecida junto a una garrafa de gas abierta durante un incendio intencional.

Fue esa primera instancia de amenaza sin agresión física la que determinó la derivación. "Género lo mandó para acá porque entendió que no se trataba de nada que tenga que ver con género", explicó la fuente. La Fiscalía de Género 1, a cargo de la María Delia Bringas, mantuvo inicialmente la carátula de "tentativa de homicidio", pero al no encontrar indicios de violencia por razones de género, traspasó la investigación a la unidad de Barbeito.

Ahora, el equipo de la Fiscalía 2 avanza con la hipótesis de que ambos episodios –la intrusión y el incendio– están vinculados y forman parte de una escalada intimidatoria para vaciar la vivienda. La pesquisa se centra en individualizar a los cuatro encapuchados y establecer si el ataque fue ordenado por alguien con interés en la propiedad. "Se hicieron varias medidas y no se logra individualizar a las cuatro personas", admitieron en el ámbito fiscal, donde confirmaron que se está rastreando el teléfono sustraído a la víctima durante la primera intrusión como una pista clave.