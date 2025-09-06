San Luis FC desnudó fallas en su funcionamiento y fue goleado por Boca

Una ráfaga de goles en 15 minutos del primer tiempo marcaron el pulso del partido que Boca le ganó a San Luis Fútbol Club en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes. El encuentro fue parte de la cuarta fecha del campeonato femenino de AFA en el que las puntanas llevan un triunfo y tres derrotas.

De todas maneras, la derrota no alejó a las chicas de la provincia de la zona de clasificación, debido a lo temprano de la competencia. Tampoco, por ahora, pone al conjunto dirigido por Leandro Páramo en la lucha por el descenso.

Con el 4 a 0 Boca demostró su poderío en la divisional y mantuvo el invicto que las llevó a la cima del grupo A del torneo. Un detalle: en las cuatro primeras fechas, San Luis ya jugó (y perdió) con los tres equipos de van punteros. Además, quedó libre en la primera fecha.

A los 22 minutos del primer tiempo, un penal a favor de las xeneixes permitió abrir el marcador. La semana pasada, SLF empezó a perder contra SAT y el primer gol también llegó por esa vía.

Sin reacción, el equipo local recibió el 2 a 0 apenas dos minutos después. Y para cerrar una primera parte para el olvido, el tercero de las visitantes llegó a los 37.

Los cambios que experimentó Páramo en el entretiempo y en la primera parte del segundo no modificaron el andamiaje de las chicas de azul, que recibieron el golpe letal a diez minutos del final