Lo golpearon, apuñalaron y después, le pegaron con un palo

Un encuentro de amigos, con alcohol de por medio, terminó en el descontrol, en un ataque de sorpresa a golpes y con un con la víctima de la agresión, también apuñalado.

El gravísimo caso se produjo el pasado 25 de setiembre en Villa Mercedes. Los imputados son Cristian Alexander Zalazar, Cristian Sebastián Zalazar y Ramón Antonio Zalazar. Todos fueron enviados con prisión preventiva a la Penitenciaria Provincial.

Este viernes, la jueza de Garantía Nº 3 Natalia Pereyra Cardini confirmó las acusaciones hechas el pasado primero de octubre y de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, consideró que la prisión preventiva es la única medida capaz de cautelar el proceso.

En consecuencia, hizo lugar al pedido de la medida de coerción y ordenó el traslado de los tres imputados al Servicio Penitenciario Provincial donde deberán cumplir cuatro meses de prisión preventiva, mientras continúe el proceso de investigación.

Frente a lo resuelto, la Defensa planteó recurso de revisión por lo que la causa será remitida al Colegio de Jueces para su tratamiento.

En cuanto a las cuestiones referidas por uno de los imputados en la audiencia sobre la venta de estupefacientes, la jueza ordenó oficiar al Juzgado Federal para que investigue la posible comisión de delitos.

Sobre el hecho

Según Fiscalía, representada por Maximiliano Bazla y Mariana Olguin, antes del ataque que podrían haber concluido con una muerte, hubo disturbios en la vivienda producto de una reunión en donde hubo consumo. Allí, además de otras personas, vivía uno de los imputados junto a la víctima. Aclaró que todos son familiares.

Los habitantes de la vivienda le pidieron a uno de los imputados que se fuera de la casa, lo que ocasionó una discusión, peleas, amenazas.

Luego, los tres imputados regresaron al inmueble y se dirigieron a la habitación del damnificado, allí recibió golpes y numerosas lesiones con un cuchillo, además recibió una puñalada que le afectó el pulmón. La víctima intentó salir del lugar y uno de los imputados continuó golpeándolo con un palo.

“Producto de la puñalada sufrió un hemitórax, causado por un arma blanca que puso en riesgo su vida”, precisó el fiscal Maximiliano Bazla y agregó que “la conducta fue con dolo, intención y que cada uno cumplió un rol determinado.