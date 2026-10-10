Denuncian agresión física al presidente del Tribunal de Disciplina de Martilleros

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Luis emitió un enérgico comunicado de repudio tras un grave episodio de violencia registrado el sábado 10 de octubre en el predio de la Sociedad Rural. Según denunció la entidad, el presidente de su Tribunal de Disciplina, el martillero público Ezequiel Rodríguez Amieva (M.P. 753), fue víctima de agresión verbal y física.

De acuerdo con lo informado por la institución, el hecho ocurrió en el stand institucional del Colegio cuando un empleado vinculado a la firma inmobiliaria RE/MAX insultó al dirigente y le propinó un golpe de puño a la vista de las personas que se encontraban en el lugar.

El desencadenante del conflicto habría sido la posición adoptada por la entidad profesional bajo la consigna "Las profesiones no se franquician", lema con el que defienden la matriculación obligatoria, el ejercicio profesional responsable y el cumplimiento de la normativa legal vigente para garantizar la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias.

"Un Colegio Profesional no es una franquicia comercial; es una institución que representa, regula y defiende el ejercicio de una profesión conforme al marco legal vigente", manifestaron de forma categórica desde la conducción gremial. Asimismo, remarcaron que ninguna discrepancia o interés comercial justifica el uso de la violencia o la intimidación hacia sus colegiados.

Finalmente, las autoridades del Colegio confirmaron que iniciarán todas las acciones legales y administrativas correspondientes ante la justicia y los organismos pertinentes, dejando en claro que mantendrán su postura en defensa del sector: "Defender nuestra profesión no es negociable. La violencia no nos va a silenciar".