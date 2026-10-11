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Tragedia

Murió un joven motociclista en un accidente en el Puente Favaloro

Iba en una Rouser de 250 centímetros cúbicos. Chocó con un Renault 19 que salía de los barrios del Cerro de la Cruz. En la esquina hay un semáforo en funcionamiento. El cuerpo de la víctima, de 23 años, quedó en un canal. 

Por redacción
| Hace 2 horas

Una esquina semaforizada y con mucho tránsito fue escenario de un accidente que le costó la vida a un joven motociclista, de 23 años, en la madrugada del domingo 11 de octubre. El hecho se produjo en el Puente Favaloro, frente a un conocido supermercado, en el ingreso a los barrios del Cerro de la Cruz.

 

 

La zona es altamente transitada a toda hora debido a la gran cantidad de viviendas que hay a los costados de la avenida 25 de Mayo, que es el principal ingreso y egreso a los barrios. El choque fue a pocos metros de la plaza de la Virgen Desatanudos, donde todas las noches se reúnen decenas de personas. 

 

 

La moto que conducía la víctima fatal transitaba por la ruta que está al costado del puente, hacia el norte, en la avenida Circunvalación de la ruta nacional 147. En la esquina chocó contra un Renault 19 blanco que salía de los barrios y se dirigía hacia el centro.

 

 

La Policía aún no informó la identidad del joven fallecido, dueño de la moto Rousser de 250 centímetros cúbicos que quedó tirada sobre la ruta. La magnitud del impacto fue tal que el cuerpo del dueño del rodado quedó en un canal y el casco a varios metros del rodado.

 

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