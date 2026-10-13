Misterio en un hospital: robaron los caños de cobre y no andan los aires

Este martes 13 de octubre por años no será olvidado por la comunidad del Hospital del Sur, en la ciudad de San Luis. Será así porque un escándalo sacude a la institución por la sustracción de los caños y elementos de cobre de todos los equipos de aire acondicionados, lo que entre otras consecuencias obligó a la suspensión de un taller de “Cuidado y Autocuidado” organizado por el Ministerio de Salud.

Lo que se cometió es un “verdadero robo hormiga”, según confió una fuente cercana a la Policía y Terrazas del Portezuelo.

Al advertir la situación, la directora del hospital comunicó la suspensión del taller, pidió que no utilicen los equipos para evitar daños mayores y efectuó la correspondiente denuncia en la Comisaría Tercera, que tiene jurisdicción sobre los barrios que abarca el hospital, el “Manuel Lezcano”, el “Lucas Rodríguez”, “El Hornero” y “El Lince”, entre otros.

Cuentan que el papelón y el malhumor es muy grande. Y, la magnitud de lo acontecido tomó trascendencia a partir de la labor realizada por los peritos policiales.

Lo que llama poderosamente la atención la osadía con la que actuaron los ladrones para apropiarse del cobre, en un edificio que cuenta las 24 horas del día con vigilancia.