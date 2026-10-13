Hallaron un cuerpo en la zona oeste de San Luis: investigan las circunstancias

Un cuerpo fue encontrado este martes en la zona oeste de la ciudad de San Luis, en inmediaciones de la Autopista Pescadores. La Policía trabajaba en el lugar desde pasadas las 15, luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presencia de restos humanos que estarían casi totalmente cubiertos por maleza y tierra.

En una actualización difundida a las 19:25, la fuerza confirmó el hallazgo e informó que continuaban las tareas en el sector. La investigación quedó a cargo de María Bringas, fiscal de Instrucción Penal de la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos Mayores 1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Aunque circulan versiones que señalan que se trataría de una mujer y que habría sido decapitada, ninguno de esos datos fue confirmado en los comunicados policiales.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona ni las causas de su muerte. La Justicia lleva adelante las actuaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.