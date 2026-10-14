Encerró a su novia en el auto por seis horas y después abusó de ella en un hotel

En agosto de 2018, un hombre que llevaba a su pareja al médico la mantuvo encerrada en el interior de su auto por seis horas hasta que la obligó a ingresar a un hotel alojamiento para mantener relaciones sexuales. Por lo menos así es la acusación que pesa sobre el imputado que comenzó a ser juzgado el miércoles 14 de octubre.

La tarea de la defensa será demostrar que la víctima consintió la relación y para eso quería que la mujer declarara presencialmente en el juicio, algo que no sucederá debido a que el tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces permitió que preste su testimonio por videollamada. En la actualidad, la testigo vive en Buenos Aires.

Lo que está claro es que la denunciante subió voluntariamente al vehículo, un automóvil Toyota, porque su novio le había dicho que la llevaría al médico. El hombre desvió el recorrido y llevó a su novia a Terrazas del Portezuelo, al Autódromo Rosendo Hernández y al Parque Industrial Norte, entre otros puntos de la ciudad.

Además de las amenazas y los insultos, el acusado encerró a la mujer en el auto y por el forcejeo le produjo marcas y hematomas. Luego, la obligó a ingresar a un hotel alojamiento, donde habría abusado sexualmente sin su consentimiento.