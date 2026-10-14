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Servicio Penitenciario

Anabela Lucero lleva más de dos semanas en huelga de hambre y aumentó el dolor

La defensa informó que recibe calmantes inyectables y pidió autorización judicial para trasladarla a un turno con el cirujano este jueves.

Por redacción
| Hace 3 horas

Anabela Lucero continúa en huelga de hambre desde el 29 de septiembre y su defensa expresó preocupación por la persistencia y el aumento del dolor. Según informó, en el Servicio Penitenciario comenzaron a administrarle calmantes por vía inyectable, en reemplazo de las pastillas que recibía.

 

 

Tras más de dos semanas de protesta, Lucero tiene un turno con el cirujano este jueves 15 de octubre, a las 13. La defensa presentó el martes un pedido de autorización judicial para que pueda concurrir a la consulta y se disponga su traslado.

 

 

El reclamo apunta a que se garantice su asistencia y se concrete el tratamiento que indique el especialista. Al momento de la información aportada, la defensa no había comunicado una resolución sobre ese pedido.

 

 

Lucero sostiene la huelga de hambre hasta que su situación de salud sea atendida de manera integral. De acuerdo con lo señalado por su defensa, recibe los controles correspondientes a esa medida, aunque el dolor aumentó y requirió un cambio en la administración de los calmantes.

 

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