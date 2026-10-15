Merendero de Corazón: asisten a 90 niños y juntan fondos para la causa solidaria

El merendero asiste a familias de Villa de Merlo, en momentos muy complejos de la crisis. Foto: gentileza.

En medio de una situación económica compleja, el trabajo de contención y acompañamiento en los barrios resulta fundamental. Con ese compromiso intacto, el "Merendero de Corazón" continúa su labor cotidiana para brindar asistencia integral a decenas de niños y vecinos, al tiempo que busca concretar un sueño clave para la comunidad: la edificación de su salón propio.

Actualmente, el espacio brinda apoyo constante a decenas de personas del sector. "Estamos trabajando en este momento con 36 familias, con 90 niños, y asistiéndolos con la merienda, con los talleres, con la ropa", detalló María Esther Altamirano, referente y creadora del Merendero de Corazón, en diálogo con El Diario de La República.

La institución mantiene activa una trayectoria de trabajo comunitario ininterrumpido. "Es un trabajo que hacemos ya hace más de 5 años, casi 6 años ya, vamos en camino al próximo febrero", destacó Altamirano, remarcando que el esfuerzo se sostiene día a día gracias a la solidaridad.

Uno de los principales objetivos actuales es la infraestructura, un paso que permitirá multiplicar la oferta de actividades. "Seguimos trabajando con la construcción del futuro salón del merendero, que ahora pronto empezamos con el armado para ampliar los talleres y todo lo demás", explicó la referente.

Para sostener la asistencia y avanzar con las obras, el centro requiere una gran cantidad de insumos de manera mensual, especialmente para cubrir la alimentación básica. "Por mes necesitamos más de 300 litros de leche, entre ellos tenemos 24 litros de leche deslactosada para los niños que tenemos con esas necesidades", precisó.

Ante esta demanda, cualquier aporte resulta vital: "Todo lo que llegue va a ser bien recibido. Para nuestro trabajo, como digo siempre, hecho de corazón", agregó.

Una rifa especial para colaborar

Con el objetivo de solventar gastos y juntar fondos para la construcción, el merendero lanzó la "Rifa Mes de Mamá". El bono contribución tiene un valor de $4.000 y se sorteará el próximo 19 de octubre por Lotería Nacional.

Todo lo que tenés que saber para participar de la rifa. Foto: gentileza.

El sorteo cuenta con diez premios aportados por colaboradores y comercios locales:

1° premio: 2 entradas para Cine Star Merlo más pochoclos.

2° premio: 2 viandas de Che Marchello.

3° premio: Un desayuno sorpresa.

4° premio: Un vestido de verano.

5° premio: Una remera.

6° premio: Un regalo de cerámica.

7° premio: Un par de sandalias para dama.

8°, 9° y 10° premio: Obsequios sorpresa.

Quienes deseen colaborar o adquirir un número pueden comunicarse por teléfono o WhatsApp al 2665 117165. También se pueden realizar aportes directos mediante Mercado Pago utilizando el alias merenderodecorazon.