En La Rioja investigan a un penitenciario puntano por dos robos millonarios

Está a disposición de la justicia de La Rioja un agente penitenciario puntano que fue detenido por una causa de dos hechos de “robo agravado” en la localidad de Chepes. Es investigado junto a otros dos hombres, uno de ellos también es de San Luis.

En uno de los golpes el botín fue de 2,6 millones de pesos y el segundo que le endilgan el monto de lo robado ascendió a 24 millones.

El sumario está en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en Chepes.

El efectivo penitenciario que se desempeñaba en el complejo carcelario de máxima seguridad de “La Botija”, en Pampa de las Salinas, fue arrestado en el transcurso de un operativo que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis.

Los allanamientos se concretaron a mediados de la semana pasada en un domicilio del barrio Pabellón Argentino y en un inmueble ubicado sobre la ruta provincial 19, en inmediaciones de la costanera del río San Luis.

Durante las requisas avaladas por el Juzgado de Garantía N° 4 de la capital puntana, se incautaron una mochila, prendas de vestir, teléfonos celulares y otros elementos. Los detenidos tienes 20 años y 38 años.

De acuerdo a la escueta información que se conoció, el ayudante de Quinta y el otro detenido en San Luis fue vinculados a hechos que se investigan en La Rioja por el vehículo que utilizaban y que fue localizado en la zona de la avenida Juan Gilberto Funes y General Paz.

Un tercer implicado en el caso fue arrestado el 30 de setiembre en la zona de Villa Nidia, en el departamento General San Martín.

Precisiones

El medio riojano Multiplataforma Fénix informó que la Policía de Chepes trabaja para esclarecer un robo de $2,6 millones ocurrido a fines de agosto en Villa Nidia y que ya son cuatro las personas detenidas en el marco de la investigación.

A las detenciones realizadas semanas atrás se sumaron otras dos concretadas mediante un procedimiento realizado por la Policía de San Luis, por orden judicial de la Justicia de Chepes. Se trata de dos hombres, de aproximadamente 38 y 20 años.

Entre los detenidos se encuentra un hombre que trabajaría en el Servicio Penitenciario de la provincia de San Luis.

Uno de los detenidos estaría señalado como presunto coautor del robo agravado y se busca determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Fénix señala además que los investigadores analizan si estos cuatro detenidos podrían estar vinculados con otro importante robo ocurrido en la misma zona. Se trata de un hecho registrado el 15 de junio, cuando fueron sustraídos aproximadamente $24 millones a un hombre identificado como Atilio Quintero.

Ambos hechos ocurrieron en localidades de la zona de Villa Nidia, con una distancia aproximada de 10 kilómetros entre los lugares donde se produjeron. El segundo robo, por $2,6 millones, ocurrió el 27 de agosto.