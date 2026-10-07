"La Patrona", la funcionaria que tomó las riendas y las cortó en Desarrollo Humano

Un enorme culebrón gana por estas horas la escena del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de San Luis, el organismo a cargo de Gustavo Bertolini, donde no se habla de gestión o resultado de planes, simplemente porque no los hay.

La mecha de los comentarios parte del protagonismo de una figura que explota al máximo ‘el libre accionar’ que se le dio el mandamás de la cartera y que ahora la elevó de directora a cumplir casi las funciones de “viceministra”.

La funcionaria con todo el campo a su favor avanza sobre otras áreas (le dicen ‘La Patrona’) y ya generó, ante el más mínimo motivo, la partida sin retorno de al menos tres funcionarias. “Si no le gusta algo, hace todo lo posible para borrarte del mapa”, dicen en los pasillos del ministerio.

Cuentan en Terrazas del Portezuelo que a una de las funcionarias la tuvo varios meses con “trabajos de manualidades, como cortar cartulinas”. Cuando fue a quejarse por el trato que recibía le dijeron: “Te sentís incómoda..., ella decide, ándate”. Y, se fue.

Para conocer alguna pista de quién es “La Patrona”, en casa de gobierno cuentan que proviene de un sector que supo estar en la Intendencia de San Luis y que en el 2023 fue opositor a la coalición encabezada por el poggismo.

Otra parte de los murmullos que invadieronTerrazas del Portezuelo y la excolonia hogar -donde tiene sus oficinas el Ministerio de Desarrollo Humano- son las presuntas irregularidades en las que habrían ocurrido al menos tres funcionarias que provienen del Plan de Inclusión Social.

Al parecer, siempre a decir de los comentarios que lamentan (con algo de ironía) que se haya borrador la Secretaria de Ética Pública y Control de Gestión de Ricardo André Bazla, las funcionarias habrían cobrado su sueldo como tal y además el correspondiente al del Plan de inclusión Social. Sería importante que los herederos de Bazla pongan la lupa en estos presuntos casos de dobles sueldos.