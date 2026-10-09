En pleno acto oficial robaron costosos equipamientos de la ULP

Lo que debía ser una vidriera para la innovación y la modernización del Estado terminó marcado por un grave hecho de inseguridad y un papelón para el gobierno provincial. Durante la madrugada del jueves, delincuentes ingresaron al Centro de Convenciones de La Punta y sustrajeron equipamiento tecnológico perteneciente a la Universidad de La Punta (ULP) por un valor superior a los 12 millones de pesos.

El hecho ocurrió en el mismo predio donde se desarrolla la edición 19 de Red Gob, el encuentro tecnológico provincial que reúne a representantes de gobiernos nacionales, provinciales y municipales, organismos públicos, universidades y empresas del sector, con sede en el Centro de Convenciones los días 7 y 8 de octubre.

Los autores habrían aprovechado la franja horaria de menor movimiento, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, para ingresar a uno de los sectores donde la ULP tenía desplegado su equipamiento para demostraciones y stands interactivos.

El botín estaría compuesto por notebooks, proyectores, consolas, kits de robótica y otros dispositivos de alto valor tecnológico utilizados por la Universidad en sus programas de extensión y formación. El monto estimado de las pérdidas supera los 12 millones de pesos, aunque desde la institución no descartan que la cifra pueda actualizarse una vez finalizado el inventario.

El episodio genera especial repercusión por el contexto en el que se produjo. El encuentro cuenta con el respaldo y la organización del Gobierno provincial y el miércoles había contado con la presencia del gobernador Claudio Poggi y de la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, cartera que tiene a su cargo justamente el plan de seguridad del evento.

Fuentes consultadas indicaron que se dio intervención a la Policía de la Provincia y que personal de Criminalística trabajó durante la mañana del jueves en el lugar para relevar huellas y revisar las cámaras de seguridad del predio y de la zona de acceso.

Hasta el momento no hay detenidos y se investiga si se trató de un hecho planificado, dada la especificidad del equipamiento sustraído y el conocimiento del movimiento interno del evento.

Desde la Universidad de La Punta aún no emitieron un comunicado oficial, pero trascendió la preocupación de las autoridades académicas por tratarse de material destinado a talleres para escuelas y a la formación de jóvenes en programación y robótica.