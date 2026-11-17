El Gobierno no piensa en ninguna mejora para la situación asfixiante de los jubilados. Foto: NA.

El Gobierno nacional no tiene en evaluación una mejora de los haberes de los jubilados ni la actualización del bono compensatorio que, al estar congelado en $ 70.000, reduce mes a mes los ingresos de quienes cobran la mínima.

“El ministro (Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”, señaló este mediodía el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El ministro dijo en un reciente reportaje que es necesario que aumenten la formalización laboral y la recaudación como paso previo para pensar en la recomposición de los haberes de la clase pasiva.

Al igual que Caputo, Ravier aseguró que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso” y que “con este Gobierno han mejorado”.

“No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos”, remarcó el portavoz.

Ravier remarcó: “Hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes”.

Agencia Noticias Argentinas.