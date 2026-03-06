  • Nuestras redes
Viernes 06 de Marzo de 2026

SAN LUIS - Viernes 06 de Marzo de 2026

Ámbito nacional

La CGT presentó un amparo contra la reforma laboral

La ley de Modernización Laboral fue oficializada este viernes en el Boletín Oficial.

Por redacción
| Hace 5 horas
Manifestantes de la CGT. Foto: NA/Claudio Fanchi.

La CGT presentó este viernes un amparo contra la ley de Modernización Laboral que fue oficializada en el Boletín Oficial.

 


La presentación dse hizo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo de Enrique Lavie Pico.

 


El presidente Javier Milei promulgó a través del decreto 137/2026 la ley que fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero pasado. La norma introduce modificaciones profundas al régimen laboral, con cambios que abarcan desde la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 hasta el sistema de convenios colectivos, servicios mínimos en conflictos y la creación de nuevos fondos de contingencia.

 

 

Agencia Noticias Argentinas. 

 

