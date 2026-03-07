Nuevas oportunidades para una película de San Luis

El cine independiente de la provincia de San Luis alcanzó un nuevo hito en su trayectoria internacional con la participación de “Sara” en el Festival Internacional de Cine de Málaga. La obra se presentará fuera de competencia entre el 6 y el 15 de marzo y se integrará a los espacios de mercado y mesas de negocios para concretar su distribución, comercialización y exhibición en España y otros mercados internacionales.

La representación del filme en el prestigioso certamen europeo está a cargo de la distribuidora Blanca Ponce, a través de la empresa Premium Media, cuya vasta trayectoria incluye la introducción en Argentina de éxitos televisivos (por ejemplo la serie Pulseras rojas, emitida en Telefé), y la venta en el extranjero de múltiples producciones nacionales.

“Sara”, un relato sobre la dictadura militar filmada en San Luis, llega a esta instancia tras un proceso de postproducción de imagen y sonido de alta calidad, realizado por Martín Quinzio, Abelardo Saravia y Facundo Sarthes. La producción ha obtenido reconocimiento internacional como el premio al Mejor Drama en el Festival Internacional de Cine de Manchester (Reino Unido), y fue seleccionada para el Festival Internacional de Cine Joven del Mediterráneo, que tendrá lugar en Alejandría, Egipto, en agosto.



La película está basada en "Sara, una historia", de Aurora Garro, quien además de ser la responsable del material original, produjo el filme desde la Fundación Sol de Noche. La dirección y el guion están bajo la responsabilidad de Fernando Andrés Saad.

Argumentalmente, el largometraje se estructura en tres momentos históricos de la Argentina reciente, entrelazando la vida de tres generaciones marcadas por la violencia política y la búsqueda de identidad. En un contexto de tensión respecto a la memoria histórica, la película reafirma el valor de la verdad judicial y ética frente a los discursos negacionistas, convirtiendo la búsqueda de un hijo apropiado en un símbolo de justicia colectiva.



Sara es una producción estrictamente independiente, realizada sin apoyos estatales, que actualmente se posiciona como el principal exponente del quehacer cinematográfico de San Luis en el mundo. El elenco cuenta con la participación de Juliana Saravia, Emilio Rodríguez Biagiola y Romina Reta, entre otros.

En paralelo a su difusión internacional, se encuentra en etapa de preproducción la tercera de las cuatro partes que integran este proyecto audiovisual original. Esta nueva entrega abordará la historia del hijo apropiado y será protagonizada por la actriz mercedina Virginia Díaz, junto a un elenco que se selecciona actualmente en San Luis.

Asimismo, durante este mes se prevén proyecciones en la Universidad Nacional de San Luis, en el BUO del barrio Rawson, y en Al Pan Pan, el teatro de El Trapiche, como parte de las actividades por el 50° aniversario del trágico golpe cívico eclesiástico militar en Argentina.