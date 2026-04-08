El ejército digital de Poggi: entre el ocio de funcionarios y la avanzada de trolls

Algunos de los funcionarios, dirigentes, militantes y allegados que comentan las publicaciones.

Cada vez que una noticia expone las fisuras de la gestión actual —ya sea por la crisis en el sistema de salud, las falencias educativas o las denuncias de corrupción— el fenómeno se repite con una precisión quirúrgica.



No se trata de una reacción de la ciudadanía, sino de un despliegue coordinado de "defensores" que salen a dar batalla en el terreno digital con uñas y dientes.



Los "multitareas" de Terrazas



Lo que inicialmente comenzó como una defensa por parte de perfiles de dudosa procedencia, ha mutado en algo más evidente. En el análisis de las secciones de comentarios, los nombres que resaltan no son anónimos: son funcionarios de rango, militantes de primera línea y dirigentes del riñón poggista.



La dedicación es total. Estos agentes del posteo pasan horas respondiendo cada crítica, lo que abre interrogantes inevitables sobre el uso del tiempo: ¿Cuentan con un nivel de ocio impresionante? ¿Se usan recursos públicos para financiar una suerte de "telegrama digital" por cada caracter escrito?



Cuando "las papas queman"



Cuando el reclamo social sube de tono y los perfiles falsos ya no alcanzan para contener el repudio, la "cuadrilla" de funcionarios abandona las sombras y sale al choque directo. Sin embargo, la efectividad del mensaje se pierde en la forma.



Resulta paradójico que, pese a las horas que dedican a la escritura digital, los textos estén plagados de horrores de ortografía y una sintaxis deficiente, exponiendo una urgencia por responder que atropella cualquier gramática.



De manual



En los pasillos de Terrazas del Portezuelo, el rumor es cada vez más fuerte: no se trata de una militancia por convicción, sino de órdenes estrictas. El poggismo parece haber desarrollado un temor reverencial a la opinión pública. La bajada de línea sería clara: no se puede dejar un solo comentario negativo sin "neutralizar".



Este blindaje mediático, lejos de convencer, parece generar el efecto contrario en una sociedad que observa cómo, mientras los problemas reales se acumulan, sus representantes eligen librar batallas de teclado para sostener un relato que se resquebraja.