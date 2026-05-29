Tres chicas de Concarán van por su sueño en el Mundial de Kickboxing

Al ganar un torneo que a mediados de abril se realizó en San Juan, María Luz “La Máquina” Massi, Ámbar Miranda y Ángela Perez consiguieron el pase al Mundial de Kickboxing que en octubre se realizará en Alemania. La alegría del triunfo y la esperanza de realizar el viaje está condicionada a la ayuda que las peleadoras reciban para solventar los gastos.

María Luz tiene 14 años y hace 9 que se dedica al deporte, luego de que su padre le preguntara si le gustaría entrenar en un gimnasio de Concarán, su pueblo. A partir de ese momento, la joven alterna sus estudios en la escuela generativa (“gracias a Dios le va muy bien”, dice su madre, Ayelén Sosa) con la preparación.

Para conseguir los casi tres millones de pesos que necesita para viajar a Hamburgo, donde se realizará el Mundial, la familia de “La Máquina” hizo una rifa con varios premios donados por vecinos y comerciantes. “Concarán es muy solidario y siempre ayuda a quien lo necesita”, dijo María Luz.

Massi tiene dos hermanas menores que están también en campaña para vender los números que permitan que el pueblo del Valle del Conlara tenga un representante en el certamen; aunque en rigor serían tres ya que Ámbar y Ángela también se clasificaron al Mundial. Irán con su entrenador, Darío Torres.

“The fighting league” es el torneo que las chicas ganaron y que les abrió las puertas del torneo mundialista. Fue el final de un entrenamiento muy exigente que les requirió tres horas de trabajo por día, un ritmo que mantienen para llegar a punto a la compentencia europea.

El Mundial comienza a principios de octubre y el plan de las peleadoras es viajar el 30 de septiembre para aclimatarse y llevar con normalidad los tres días de competencia.

Quienes quieran ayudar a "La Máquina" con un número de rifa pueden comprarlo en el alias aye.s.32, que está a nombre de su madre.