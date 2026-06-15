Trump, Vance y el Parlamento iraní firman un acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente

En un giro histórico para la geopolítica global, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, suscribieron electrónicamente un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente. El pacto busca detener el conflicto que se intensificó tras los ataques perpetrados por fuerzas estadounidenses e israelíes contra territorio iraní el pasado 28 de febrero.



"El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa", reveló un alto funcionario del gobierno norteamericano bajo condición de anonimato.



Los términos específicos del documento se harían públicos en las próximas 24 a 48 horas, aunque el propio Trump deslizó en sus redes sociales que el texto definitivo se difundirá "en algún momento después del viernes".



El acuerdo establece una ventana de 60 días en la que se desarrollarán "discusiones técnicas" clave.



Al respecto, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, confirmó en el programa televisivo Good Morning America que la rúbrica se concretó de manera digital el pasado domingo y planteó que Teherán se encuentra ante una encrucijada con dos caminos posibles: "Si siguen intentando reconstruir su programa nuclear, este acuerdo garantiza que nunca tendrán los recursos para hacerlo. Por otro lado, si están dispuestos a comprometerse a largo plazo a renunciar a su arma nuclear, estamos dispuestos a integrarlos en la economía mundial y levantar algunas sanciones".



A pesar del cese al fuego inmediato que extiende el entendimiento entre Washington y Teherán, desde la Casa Blanca aclararon que este memorando de transición no implica, por el momento, un repliegue de las tropas norteamericanas en la región.



El despliegue de las fuerzas que operan en la zona desde febrero se mantendrá intacto para garantizar la seguridad durante la primera ronda de tratativas.



"Esperamos poder reducirlas, pero aún no lo hemos hecho. Queremos comprobar que los iraníes cumplen sus promesas", puntualizó el funcionario gubernamental consultado, remarcando que el retiro efectivo y progresivo del personal militar estadounidense estará estrictamente supeditado a los avances y la posterior firma de un acuerdo de paz definitivo.



Agencia Noticias Argentinas/Redacción.

