20 mil millones de pesos para comunicación mientras la salud mental está al límite

El administrador. Poggi opta por derrochar el dinero en medios mientras la salud está en rojo. Foto: ANSL.

El gobernador Claudio Poggi visitó las obras de ampliación del Hospital Escuela de Salud Mental de San Luis, un proyecto que contempla una inversión de 2.200 millones de pesos y cuya finalización está prevista para febrero de 2027. Sin embargo, detrás de la visita oficial y las promesas de mayor infraestructura, emerge un doloroso trasfondo social marcado por una alta tasa de suicidios y una crisis económica que desborda las instalaciones públicas.

La obra en curso registra un avance del 66% e incluye la construcción de 14 consultorios con baño privado, nueve habitaciones dobles, cuatro simples y un Salón de Usos Múltiples (SUM). Según precisó el director administrativo del establecimiento, Alejandro Fernández, la ampliación permitirá duplicar la capacidad de internación de 11 a 22 camas y optimizar la oferta prestacional para descomprimir la situación actual.

Hasta ahí, todo suena decoroso. Pero la clave fue lo que dijo Fernández en declaraciones al periodismo oficial: "El hospital está recibiendo mucha más demanda; obviamente la crisis económica afecta a la gente que podía pagar en la parte privada".

La cruda realidad. La gente está cada vez más asfixiada, la crisis no da tregua a la salud y el Estado mantiene un desequilibrio absoluto en materia de prioridades.

El contraste con el presupuesto oficial

El malestar por la opresión del sistema sanitario contrasta fuertemente con la asignación de recursos del Estado provincial. De acuerdo con declaraciones de la diputada provincial Silvia Sosa Araujo (Justicialismo), el presupuesto destinado a la Secretaría de Comunicación ascenderá a unos 20 mil millones de pesos para el año 2027 (lo que representa un incremento del 90% respecto a los 11 mil millones del ejercicio anterior).

Para los críticos de la gestión, o mejor dicho, para quienes “tienen dos dedos de frente”, este desfasaje deja en evidencia las verdaderas prioridades de la administración provincial: mientras los hospitales públicos sufren las consecuencias de un ajuste sin freno y una demanda social cada vez más compleja, los fondos millonarios continúan fluyendo hacia el aparato de comunicación oficial. Poggi despilfarra la plata de todos a su antojo y es un “gastador de paladar negro”.