Hugo Moyano aseguró que Schmid se fue de la CGT porque "estaba incómodo"

El secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, consideró hoy que la renuncia de Juan Carlos Schmid al triunvirato que dirige la CGT está motivada en la incomodidad que sentía por no poder decidir sobre los reclamos que provienen "de abajo".

"No se encontraba cómodo. Porque no es una situación muy cómoda estar en la CGT no pudiendo ejercer plenamente las decisiones que están reclamando desde abajo, sentía incomodidad de estar ahí y por eso se ha retirado", manifestó Moyano.

Asimismo indicó que la incorporación de Schmid al Frente Sindical integrado por sectores críticos a la cúpula de la CGT "todavía no está prevista".

"Hable con él (Schmid) cuando me dijeron que estuvo internado pero no hablamos de ese tema", añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.

Respecto a la situación dirigencial de la CGT, Moyano recordó que antes del paro llevado a cabo el último 25 de septiembre se había indicado la convocatoria a un Comité Central Confederal y un Congreso "para elegir nuevas autoridades".

"Después se envalentonaron con el paro y creyeron que había sido convocado por ellos pero era la necesidad que tenía la gente de mostrar su descontento con el gobierno, por eso paró todo el mundo, y (la convocatoria) quedó sin efecto", expresó.

Por otra parte descartó la posibilidad de diálogo con el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey al ser consultado sobre el espacio político que creara junto a Sergio Massa, Juan Schiaretti y Miguel Angel Pichetto.

"Con Urtubey no (dialogaría) porque representa a la oligarquía del peronismo, en Salta le da de comer a la gente desde helicóptero. Quiere representar al peronismo pero es más de Cambiemos que del peronismo", indicó Moyano.

"Con él no me sentaría, con el resto podría conversar. Nosotros sostenemos que tiene que estar todo el peronismo y ahí el que más votos saque sea el candidato del peronismo", agregó.

