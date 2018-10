"Me preocupan los temas sociales, es muy inoportuno hablar de candidaturas"

Lo dijo esta noche en declaraciones televisivas. "Quedó abierto el camino del diálogo", aseguró el gobernador al hacer un balance de la asamblea parlamentaria del Partido Justicialista

El gobernador Alberto Rodríguez Saá dijo que hoy le preocupa "la dura situación del país, la situación de San Luis, los problemas del comercio, de las PyMes, de la gente" y, por eso, aclaró que "no es tiempo de hablar de candidaturas", tanto a nivel provincial como nacional.

Anoche, el primer mandatario hizo declaraciones al noticiero de Canal 13 y al programa Estado de Situación. En ambas realizó un balance del encuentro que participó por la mañana en el Partido Justicialista. “Fue una reunión que fue convocada desde el Consejo provincial del PJ; se convocó a la Mesa Ejecutiva del Consejo provincial, que es el órgano ejecutivo del Partido Justicialista y a la Mesa Ejecutiva del Congreso del Partido Justicialista. Es la asamblea parlamentaria del PJ. Fue un encuentro en el que quisimos concertar un temario, pero medio que no se pudo”, dijo quien preside el Congreso partidario.

“El encuentro en el PJ duró cerca de dos horas. Fue una reunión muy buena, informativa. Nos contamos los dolores, las cosas que sentimos, desacuerdos, acuerdos. Fue una interesante reunión informativa donde, al final, se planteó que quedaba abierto el camino del diálogo”, detalló y aseguró que “se aclararon algunos temas muy importantes. Esto de que había un pacto o un acuerdo entre Adolfo y yo para designar como candidato a Gobernador al Adolfo se aclaró. Lo aclaré. Quedó perfectamente en claro que no existe ese pacto. No existió. No hay ninguno. Como tampoco existe la propuesta de que ese pacto comprendía también que Adolfo era el candidato a Gobernador y yo el candidato a Presidente. Jamás. No solo que no existió ese pacto, sino que estoy recorriendo el país aclarando que es absolutamente fuera de tiempo y lugar hablar de candidaturas presidenciales. Por eso, hablar de candidaturas sería una gran contradicción. Siempre que alguien quiere hablar de candidatos le pido que tenga prudencia porque no es así”.

“Yo recorro los lugares donde me invitan, en distintos lugares del país, porque dije una frase: ‘Hay 2019’. Esa frase generó en la militancia del peronismo, y en la oposición, una enorme esperanza. Se había dicho que Macri tenía la vaca atada, que el peronismo estaba resignado, y esa frase generó una enorme expectativa. Y luego, en estos días, planteé el tema de que formemos un Frente Patriótico. Hoy hablar de candidaturas es pelearnos. Y hablar de candidaturas es triste, es despreocuparse de la situación social”, acentuó en otro pasaje de las entrevistas.

“El pueblo argentino, el pueblo de San Luis —continuó— es como una persona que está en terapia intensiva y espera un remedio, una solución, la salida, una esperanza de vida… ¿y le salís con una candidatura? Es muy inoportuno. Quedamos en esto y seguiremos buscando los caminos de unidad”.

Alberto reiteró que “en San Luis dejamos en claro que no hay pacto, no hay candidaturas predeterminadas salvo que, bueno, dirá Adolfo que quiere ser candidato. Pero es una cuestión de él, pero no es una precandidatura acordada. No está acordada. Para nada. La precandidatura de Adolfo no está acordada. Es una aspiración que tiene. Legítima, pero fuera de tiempo. Además, al Gobierno lo perturba porque es como querer desalojarme de manera anticipada. Esto no es bueno. Porque nos preocupan los temas sociales”.

“En el tema de candidaturas, naturalmente, en todos los procesos políticos se preserva al Gobernador, a su partido y a su gente porque se busca la reelección. Es una alternativa que no descarto. Pero, el año próximo, cuando llegue el momento, sería bueno acordar una candidatura. Hoy no hay ningún acuerdo. Me gustaría acordar algo novedoso, que signifique un avance sobre nuestros sueños. Sea la reelección o lo que sea. Ya lo veremos. Pero eso está por verse. No es tiempo de hablar de eso ahora. Yo hablo hoy para despejar todas las dudas”, dejó en claro.

El jefe de Estado insistió en que "no existe ningún acuerdo. Eso de que Adolfo era candidato a Gobernador y yo candidato a Presidente, es una barbaridad. Es totalmente mentira. Lo desmiento absolutamente".