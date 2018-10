La UNSL recibe hasta cuarenta estudiantes extranjeros por año

Los estudiantes universitarios que desean estudiar en otro país, sin abandonar definitivamente por años el propio, pueden tener esa experiencia por un semestre. Así lo hacen los alumnos extranjeros que recibe la UNSL, que anualmente abre sus puertas a unos cuarenta estudiantes provenientes de Latinoamérica e, inclusive, de Europa, aunque estos últimos fueron menos frecuentes. La subsecretaria de Relaciones Interinstitucionales de la UNSL, Liliana Mollo, dijo que los últimos jóvenes que arribaron a San Luis llegaron desde México, Perú, Uruguay, Colombia, Chile, Paraguay, España y Rusia.



"Recibimos estudiantes extranjeros, pero en dos situaciones diferentes: algunos vienen a hacer una carrera completa; pero los que pasan por nuestra área son los que llegan por intercambio que, básicamente, tiene que ver con la internacionalización de la Universidad", explicó Mollo, quien agregó que los intercambios son solo por seis meses, sin renovación.



Entre los distintos convenios que la UNSL tiene con otras casas de estudio, están el Programa de Movilidad Académica Consejo de Rectores Integración Subregión Centro Oeste de Sudamérica (Criscos), Movilidad Académica Colombia-Argentina (Maca), Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), Programa Escala para Estudiantes de Grado de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (UGM) y Jóvenes de Intercambio México-Argentina (Jima), entre otros.



"Son distintos programas con diferentes fines, algunos prácticamente iniciaron solamente como intercambio estudiantil, principalmente, con miras a armar un gran programa latinoamericano de intercambio de la educación superior, donde las universidades que participan dan determinadas plazas para la recepción y el envío de estudiantes", indicó Mollo, quien señaló que además de alumnos, algunos convenios también incluyen y promueven el intercambio de docentes y administrativos universitarios (movilidad académica y de gestores).



Asimismo, la titular de la Subsecretaría de Relaciones Interinstitucionales de la UNSL dijo que por fuera de esos programas, también cuentan con acuerdos bilaterales concretos con las casas de estudios del exterior. "Recibimos y enviamos estudiantes, dependiendo de la situación presupuestaria. Intervenimos en todo lo que tenga que ver con lo académico, pero no en lo que se refiere a alojamiento ni manutención", aclaró.



En el caso de los estudiantes provenientes del "Viejo Continente", pertenecen al Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios (Erasmus, por sus siglas en inglés: European Region Scheme for the Mobility of University Students), en el que la UNSL participa de manera muy activa como, por ejemplo, en la compra de equipamiento y capacitación para docentes.



"En este momento, por Erasmus vino una chica rusa que estudia en una universidad griega. Participamos en todas las convocatorias de ese programa", señaló Mollo.