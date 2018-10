Ya tienen perfiles de ADN por el asesinato del peluquero Dip

El juez prefirió no especificar cuántos son, pero dijo que hay patrones femeninos y masculinos. Harán cotejos con sospechosos.

Las muestras levantadas de elementos que había en la peluquería de Félix Alberto Dip, el estilista asesinado el 4 de febrero de este año, que pueden haber sido manipulados por el homicida, ya fueron analizadas. Los peritos obtuvieron algunos perfiles genéticos, distintos a los del peluquero, que quedaron en la escena y en algunos objetos particulares de ella, refirió esta semana el juez Penal 1 interino, Marcos Flores Leyes. "Tenemos el informe del laboratorio, en el que nos dicen que hay material susceptible de ser cotejado con material genético de los sospechosos", dijo el magistrado, quien prefirió no especificar la cantidad de perfiles hallados. Pero sí confirmó que el número es bajo, de un dígito, y que hay patrones masculinos y femeninos.

Ahora comienza otro proceso: llamar a algunas personas que, a entender de los investigadores, pueden guardar alguna conexión con el crimen, para cotejar su ADN con aquellos obtenidos de las muestras.

El juez le informó a El Diario que preveían citar entre esta semana y la próxima a estas personas cuyos perfiles genéticos pueden haber quedado en algunos elementos vinculados específicamente con el crimen. Si el perfil encontrado en elementos tales como las prendas de la víctima o la soga con la que la ataron da positivo al hacer la comparación con el sospechoso, "es más indicativo, y pondremos la lupa en eso", dijo el magistrado.

Señaló esto debido a que esa madrugada, antes de ser estrangulado con un cable, Dip estuvo con un grupo de unos diez allegados, en un "after", es decir, una reunión después de haber salido a bailar a la disco "La Bohemia". Por ende, no sería extraño que el ADN de algunos de esos amigos y conocidos haya quedado en distintos elementos del salón, como picaportes, paredes, mesas, vasos, botellas o sanitarios, por ejemplo, ya que se desplazaron por el lugar y manipularon cosas.

Que esté su perfil genético no los convierte de modo directo en sospechosos. Más aún, según los investigadores, el joven que lo habría atacado no habría sido parte del grupo que compartió el "after".

Sería una persona a quien el estilista encontró –no se sabe si de modo casual o por previo acuerdo– tras haber dejado a un amigo en su casa, al finalizar el "after". En su auto, Dip regresó con este joven a la peluquería, según quedó registrado en cámaras de seguridad. Un rato después, se lo ve salir al joven solo, cargando un par de bolsas.

Después de que descubrieron el cuerpo en la peluquería, los investigadores "tomaron rastros, entre otras cosas, de material genético para su posterior cotejo. Éstas fueron derivadas a Laboratorios Puntanos, para ver si efectivamente dentro de cada una de ellas había material suficiente para comparar luego con posibles sospechosos", resumió el juez.

Ese proceso, que lleva tiempo, fue cumplido mientras todavía estaba en funciones el juez Sebastián Cadelago Filippi, que semanas atrás juró como vocal de la Cámara del Crimen 1 de Villa Mercedes.

Los estudios genéticos para hacer las comparaciones llevarán un tiempo, dijo. Pero tiene la expectativa de que estén antes de fin de año. Espera también tenerlos a todos juntos, por eso harán las citaciones entre esta semana y la otra, para tomar y remitir el material a Laboratorios Puntanos de modo prácticamente simultáneo. En este caso, obtendrán el ADN a través de muestras de saliva.

Estos resultados llevan consigo la posibilidad de esclarecimiento del crimen: pueden servir para desechar algunas sospechas –sobre aquellas personas a las que el cotejo les dé negativo– y robustecer otras, en caso de aquellos a quienes les dé positivo. "Confiamos mucho en esta prueba –expresó Flores Leyes–. Y, si en alguno de los casos da positivo, estaría en condiciones de escuchar en indagatoria a un sospechoso".