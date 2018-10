Justo Daract: quieren derogar la declaración de ciudad "Pro Vida"

El clima que se vive en los pasillos del Concejo Deliberante de Justo Daract no es muy agradable. Durante la sesión del lunes pasado votaron un proyecto para declarar a la ciudad "Pro Vida" y fue aprobado por cinco votos positivos contra cuatro negativos. Los ediles que estuvieron en contra mostraron su disconformidad, repudian el proceso de esta determinación ya que no tuvo “el tratamiento y debate que corresponde” y quieren que el proyecto haga marcha atrás.

El presidente del Concejo Deliberante, Jan Ortlieb, comentó que el plan fue presentado el 6 de agosto, dos días antes de que se inicie el debate por la despenalización y legalización del aborto en el Senado de la Nación, con la intención de votarlo sobre tablas. En ese mismo momento, algunos concejales determinaron que el tema no era viable ya que había que debatirlo junto con diferentes sectores de la comunidad y lo llevaron a comisión. “Pasaron dos meses, no llamamos a ninguna de las partes a debatir ni a presentar alguna información, el 3 de octubre cinco concejales firmaron un despacho de aprobación y el lunes pasado se votó positivo”, detalló el presidente y representante del bloque Sanluiseños por el Cambio.

El edil aseguró que no sabían qué era lo que se estaba votando. “Ninguno de nosotros tomamos conocimiento sobre qué encuadra lo de Pro Vida. Podemos imaginarnos por las cosas que uno lee en los medios informativos, pero no sabemos lo que se está promoviendo en la ciudad a través de este proyecto. Nuestras dudas son si esta declaración afecta a la educación sexual integral en establecimientos primarios y secundarios, si prohíbe la píldora del día después, la distribución gratuita de preservativos y métodos anticonceptivos y si acepta la fertilización asistida”, manifestó Ortlieb, quien adelantó que con los vecinos están recolectando firmas en repudio a la aprobación de esta declaración.

Noel Alcaraz, concejal del bloque Frente Justicialista, quien puso su voto positivo, aclaró que al proyecto lo habían estudiado antes y por eso votó a favor. “Me basé en los argumentos que nos venían comentando los que están con el tema y por eso sabía de lo que se trataba. El proyecto no solamente va en contra del aborto sino que cierra muchas acciones más que tienen pensado los que acercaron esta iniciativa. Yo creo que a la ciudad le vendrá muy bien ya que en lo social involucra muchísimas cosas”, señaló. Alcaraz sostuvo que los detalles del informe se van a poder ver en archivo digital una vez que los cargue el área administrativa en la página del Concejo. "Todavía no fueron cargados porque es todo muy reciente", afirmó.

El presidente del Concejo comentó que el que inició esta declaración fue Javier Paredes, un vecino de la ciudad. “Lo invitamos a la sesión del 13 de agosto para debatir y entender sobre el tema, confirmó su asistencia pero no se hizo presente. Por lo tanto solo nos quedamos con lo que estaba redactado en el informe, que no superaba las dos líneas de la página, pidiendo la declaración de Justo Daract Pro Vida”, confesó.

Un pedido que no fue suficiente

El 5 de octubre, tres días antes de la sesión que definió el destino de la declaración, Juan Pablo Casale, vecino e integrante de un grupo de jóvenes preocupados e interiorizados en la concientización de la educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, presentó una nota solicitando una reunión para interiorizarse en cuando a sus inquietudes y poder debatir sobre el proyecto. Sin embargo los concejales no frenaron su postura.