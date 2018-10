Robaron mercadería por casi cien mil pesos en un comercio

En la madrugada de ayer robaron en la colchonería “Confort” ubicada en avenida Justo Daract 1686, a metros de la iglesia San Roque. “Se llevaron mercadería por unos noventa o cien mil pesos”, expresó la dueña del comercio Gloria Bruno.

La comerciante es jubilada y tiene 63 años. “Calculo que el robo ha sido en la madrugada. Yo cuando llegué a abrir el local por la mañana (ayer) me encontré con la puerta de rejas forzada y la puerta de vidrio abierta”, dijo Bruno.

Contó que a la puerta de rejas siempre la cierra con un candado que los ladrones no pudieron romper, por lo que para ella, han roto los hierros con un cortafierros o algo similar para poder entrar. “A la puerta de vidrio no me explico cómo la abrieron porque estaba abierta, pero no rota”, resaltó.

Para la dueña, los delincuentes utilizaron un cortafierros para romper la reja y entrar.



Dijo que se llevaron unos 40 juegos de sábanas de todas las medidas, juegos de toallones, acolchados, cubrecamas, sábanas con elástico que estaban sueltas, cubrecolchones, mantas, varios cortes de tela de tapicería y una notebook.

En el local también funciona un taller de costura, pero de allí no se llevaron nada, contó la damnificada. Indicó que los ladrones no encontraron plata porque nunca deja dinero en efectivo en el comercio.

Si bien Gloria no tiene cámaras de seguridad, aseguró que está a la espera de los registros de las cámaras de un vecino con los que espera poder ver si ahí quedó registrado el robo, el vehículo o los ladrones. “Pienso que han sido más de uno y que han ido en un auto para poder llevarse todo”, dijo.

Recordó que es la tercera vez que sufre un robo de esta manera. Contó que también han entrado "mecheras" que en tres oportunidades le llevaron mercadería y en una de ellas se hicieron de su cartera donde tenía un celular.

Alquila el local hace casi siete años, pero se dedica al rubro desde hace doce. Para ella la zona se ha vuelto insegura desde que la calle pasó a ser de una sola mano y se volvió menos transitada. “Debería pasar más seguido la Policía vigilando la zona, porque para cortar las rejas los ladrones han estado mucho tiempo”, pidió.

“Tengo que arreglar la puerta y volveré a abrir. Es con lo que vivo y para colmo con tan pocas ventas que hay últimamente este es otro golpe”, lamentó.

Cuando llegó y se dio cuenta que había sido víctima de un robo dijo que llamó de inmediato a la Policía. “Vinieron los de científica. Todavía tengo que ir a hacer la denuncia para que investiguen”, comentó.