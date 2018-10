Podrían darle perpetua al hombre que asesinó a una joven trans

El acusado fingió no comprender lo que había hecho. Una pericia psiquiátrica demostró lo contrario. Azul Montoro era de Villa Mercedes y fue apuñalada en Córdoba, hace un año.

Para la familia y los amigos de la joven trans Azul Montoro, asesinada hace un año en Córdoba capital, nada calma el inconmensurable dolor por su ausencia, dijo ayer Gema Rosales, amiga de la víctima y funcionaria de la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos. Pero todos se aferran fuertemente a una esperanza: que el crimen no quede impune, y que el acusado, Fabián Alejandro Casiva, pague con una condena a prisión perpetua, por femicidio. En buena medida eso es posible porque, tras nuevas pericias, el hombre fue declarado imputable.

Ayer, al cumplirse el primer aniversario del hecho, la secretaría organizó una charla-homenaje para Azul en el Complejo Molino Fénix, de Villa Mercedes, la ciudad en que la joven nació y pasó buena parte de su vida. Ya adulta, se mudó a Córdoba, donde se ganaba la vida como trabajadora sexual. Tenía 24 años cuando la mataron.

(Charla homenaje. Fue organizada por la Secretaría de la Mujer #NiUnaMenos, en el Molino Fénix. Foto: Juan Andrés Galli)

La madrugada del 18 de octubre de 2017, Casiva, de igual edad que la víctima, llegó a la zona conocida como Mercado Norte para tener relaciones sexuales pagas, según informó el diario cordobés La Voz del Interior, en base a lo consignado en el expediente. Finalmente el hombre acordó el encuentro íntimo con Azul y ella lo llevó a una casa ubicada en Rincón al 100. Allí, en la puerta de la propiedad, Casiva la atacó a puñaladas. Le asestó al menos 18 estocadas. Casiva también le dio cuchillazos a la mascota de la joven.

El acusado fue aprehendido cuando fue a internarse en el Neuropsiquiátrico del barrio Junior. Y si bien le hallaron encima pastillas, el fiscal de la causa, Guillermo González, está convencido de que Casiva planeó el asesinato y que, al verse cercado, habría fingido sufrir un brote psicótico vinculado al consumo de drogas.

Que el acusado esté más cerca de enfrentar un juicio oral es, para Rosales, un logro por la lucha que han llevado adelante durante todos estos meses, de modo colectivo, los parientes y amigos; Lara Kaaps, compañera de Azul en Córdoba; la secretaría y distintas organizaciones civiles de San Luis y de la provincia vecina.

"Al comienzo, él fue declarado inimputable –recordó–. Fue trasladado a un neuropsiquiátrico. Tuvimos que movernos mucho y hasta buscar otros peritos, para que hicieran nuevamente las pericias psicológicas y psiquiátricas, que demostraron que es una persona imputable", es decir, que comprendió perfectamente su acto criminal.

Tras conocerse la primera pericia, que fue realizada por Marcela Scaraffía, el acusado fue enviado al ala psiquiátrica del Hospital Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje, al norte de Córdoba.

Pero el fiscal González dispuso que fuera sometido a una nueva serie de estudios, que demandaron más tiempo. La nueva pericia, que dio un giro de 180 grados a la causa, lleva la firma de Pablo Duje y Diego Cardo.

“Fue consciente de todo lo que pasó. Planeó el ataque y lo ejecutó. Escondió el cuchillo homicida y el celular robado. Además, obligó a familiares, mediante amenazas, a lavarle la ropa”, indicó el fiscal González.

Para Rosales, declarar inimputable a un hombre que sabía lo que hacía "es una doble condena; tenemos una Justicia que muchas veces no nos ayuda. Pero, por suerte, en este caso, gracias a muchos actores sociales, se pudo rever esto".

Pero, además, hubo un cambio en la carátula de la causa, contó Rosales. Para el fiscal, Casiva no cometió un homicidio simple. Considera que es autor de un femicidio, es decir, que mató a la joven "por su condición de mujer" y que "el crimen está sumido en un contexto general de violencia de género", publicó el medio cordobés. Si lo condenan, ese delito se paga con prisión perpetua.

Según La Voz, "de quedar firme el pedido a juicio, será la primera vez que en un crimen de estas características sea juzgado por violencia de género en Córdoba, por lo que podría generar jurisprudencia a futuro".

Ayer, en el encuentro, además de Rosales, ofició de oradora Virginia Pardalorio, de la Comisión de Derechos Humanos. "El encuentro de hoy (ayer) ha sido para recordar a Azul, una persona llena de energía, con buen corazón. Le arrebataron la vida, y con ella, sus proyectos. Era un ser que no molestaba a nadie. Por eso no se explica por qué tanta saña", dijo.

En este sentido, explicó que la charla también fue "para levantar un fuerte grito para que estos hechos no ocurran más. En lo que va del año, ya han sido asesinadas 59 compañeras trans. Estos son crímenes de odio. Azul fue atacada por atrás. (Casiva) no la conocía. No había, entonces, un problema previo, por ejemplo. Las chicas de la zona, que lo ubicaban, contaron que solía pasar y gritarles 'traba', 'puto'. La mató porque era trans".