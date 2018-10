Disney rompe esquemas y apuesta fuerte al deporte

¿Te acordás cuándo dejaste de utilizar teléfono fijo? hace mucho ¿verdad? Esa misma tendencia sucede con el consumo de la televisión por cable. Actualmente para los jóvenes menores de 35 años, ya no es una opción. Gastón Velázquez, director creativo de una productora audiovisual, explicó que hoy se está instalando una nueva forma de consumir contenido multimedial, la llamada televisión a la carta o tv “on demand”. Además resaltó que Disney cambiará la historia del fútbol cuando adquiera FOX.

Velázquez indicó que las personas que hoy deciden mantener el servicio de cable son aquellas que siguen el deporte o tienen por costumbre informarse a través de los noticieros y señaló que las nuevas plataformas de streaming rompen con lo tradicional.

Asimismo indicó que los usuarios tienen más opciones para elegir cómo pasar su tiempo de ocio. Las ofertas son variadas y pueden ir desde plataformas internacionales como es el caso de Flow, Amazon Prime o HBO Go, hasta las que existen en nuestro país como Cubits, Cine.ar y Claro Video que les ofrece a los usuarios ver contenidos de manera gratuita. También enfatizó que las consolas de video juegos te brindan la posibilidad de acceder a las plataformas, en caso de no poseer un televisor de alta resolución.

El productor manifestó que Mario Pergolini fue uno de los precursores en Argentina a la hora de comunicarse con su audiencia a través de las nuevas tecnologías como es el caso de Radio Vorterix. Pergolini hoy utiliza una transmisión en vivo de Instagram para dar las noticias.

¿El fin del cable?

El imperio de Disney compró las grandes compañías productoras de contenido audiovisual, aquellas que realizan series, películas y programas de televisión, pero lo único que le falta para que todo el contenido sea a la carta es sumar el mundo del deporte. “Hace tiempo se rumorea que quiere comprar FOX y toda la cadena deportiva de FOX Sports”, comentó Velázquez, quien reflexiono que eso podría significar el fin de la era del cable.

“La única manera de ver los partidos de fútbol y repasar las jugadas es por los canales predeterminados. Disney propone una nueva alternativa, rompe con los tradicional y todos lo podrán ver cuándo quieran y dónde prefieran”, manifestó y destacó que en Argentina todavía está estandarizado el cable y que en otros países nos es la principal atracción, sino que prefieren la conectividad web. “No es una alternativa tener más grilla para ver más cosas, se necesita más internet y de mejor calidad”, dijo el productor, al mismo tiempo que manifestó que Argentina está atrasada en materia de las nuevas tecnologías. “Hace un tiempo DirecTv te ofrecía el pack de HD y te dejaba grabar los programas sin necesidad de estar en el momento, uno después los miraba sin ningún inconveniente”, contó Velázquez, quien destacó que en ese entonces nacía un principio de Netflix.

El productor expresó que la televisión por cable no desaparecerá, sino que será un complemento. “El teléfono fijo desapareció porque la gente no tiene la necesidad de tenerlo, hoy si te quieren cobrar una llamada las compañías pierden porque con el celular te comunicás a cualquier lado. Sigue existiendo el cable solo porque me ofrece el paquete de internet más fútbol”, dijo.

Según Velázquez, los mayores de 40 años antes no tenían las mismas facilidades como los jóvenes para escuchar música, antes se tomaban el trabajo de descargar el álbum y recién ahí lo podían disfrutar. En cambio en la actualidad la generación de los millennials, que son los chicos que prácticamente nacieron con un celular bajo el brazo con solo un click tienen múltiples posibilidades.

Ante este panorama de cambios trascendentales en los hábitos de consumo, empresas que producen contenidos como Telefe han tenido que dar una un golpe de timón y ofrecer nuevas alternativas. “Se dieron cuenta que la gente quiere otra cosa, no las simples novelas argentinas, por eso crearon series como 'El Marginal', 'Un Gallo para Esculapio' y 'Sandro'”. Todo está permanente en movimiento. Marcelo Tinelli tenía una gran audiencia, ahora no pasa lo mismo están perdiendo contra otras plataformas. Ya no se necesita el escándalo de un famoso para que te sigan, hoy existen más opciones”, manifestó.