"Las Panteritas" tienen su boleto para el Mundial

El seleccionado Sub 20, con el puntano Fabio Irustia como responsable de la delegación, fueron subcampeonas en el torneo que se realizó en Lima, Perú y lograron el objetivo de clasificarse a la justa mundialista que se realizará en 2019 en México.

La selección Sub 20 de vóley femenino, con un puntano como parte del cuerpo técnico, fue subcampeona sudamericana en el torneo que se realizó en Lima, Perú y sacó boleto directo para el Mundial de la categoría que se realizará en México en 2019.

“Las Panteritas” cayeron en la final ante el siempre duro Brasil por un ajustado 3 a 2 con parciales de 23-25, 21-25, 27-25, 25-19 y 12-15 en el tie break. Pese a la derrota las chicas completaron un gran torneo en el que terminaron primeras en su grupo tras vencer a Colombia (3-0); Bolivia (3-0) y al campeón Brasil por (3-1). En semifinales le ganaron con holgura a Chile por un contundente 3-0 y cayeron únicamente en la final, pero consiguió el objetivo que se habían planteado que era el de llegar a la cita mundialista.

Fabio Irustia, el director técnico de Lafinur y presidente de la Federación Sanluiseña de Vóley fue designado hace algunos meses para formar parte de la delegación y le contó a El Diario sus sensaciones.

"Fue una experiencia increíble realmente, fui designado por la Federación Argentina para ser el manager de la delegación, pero me involucré en todos los entrenamientos, indagué sobre los ejercicios y el por qué se hacía de esa manera, también en lo que tiene que ver con sistemas de juego. Me voy con muchos conceptos nuevos para usar en San Luis”, describió Fabio Irustia desde Lima.

“Las chicas jugaron un torneo impecable, con algunos juegos de muy alto vuelo como el de la fase de grupos con Brasil, que lo ganaron con mucha autoridad, o la misma final, en la que se recuperaron después de perder los dos primeros sets, igualaron el encuentro y se definió en un tie break muy parejo”, agregó Irustia.

El seleccionado argentino estuvo compuesto por Victoria Mayer, Pilar Cina, Julieta Sández, Guadalupe Martín, Martina Castro, Berenice Almeida, Bianca Farriol, Tiziana Puliz, Ángeles Ligorria, Candela Salinas, Zoe Gómez y Martina Delucchi.

Con la asistencia de Nicolás Ruiz (preparador físico), Rocío Faminí (kinesióloga), Guillermo Cáceres (entrenador), Martín Amborsini (asistente) y el puntano Fabio Irustia como manager y presidente de la delegación.

"Lo que rescato de este logro es la calidez humana de las chicas, con las cuales no había tenido mucho contacto, pero me recibieron como si me conocieran de toda la vida y se creó una química entre todos", cerró Irustia.

Fue un gran torneo del equipo argentino que además sumó varios premios individuales como la mejor jugadora del torneo, la mejor armadora y la mejor punta.