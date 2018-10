La UNSL salió al cruce de las acusaciones de Stolbizer

Luego de la denuncia penal que presentó ante los Tribunales Federales de Comodoro Py la dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, en contra de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) por irregularidades en la recepción y manejo de 47,8 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias durante 2014 y 2015; la UNSL publicó un comunicado donde aclaró que esa casa de estudios “sostiene una política de gestión transparente”.



Ayer El Diario de la República publicó la noticia en la página 3 y acto seguido la institución subió un texto a su sitio web www.noticias.unsl.edu.ar, donde el rector Félix Nieto Quintas señaló "que la información de la UNSL es pública por lo que la misma está disponible como parte de una sostenida política de gestión transparente”. Y enseguida relata que “desde la Secretaría de Hacienda se aseguró que todos los fondos recibidos de la Nación se han administrado y ejecutado correctamente y conforme a la ley. El Rectorado de la UNSL manifestó la plena e inmediata disposición para colaborar con la Justicia Federal o los organismos que lo requieran”.



En su presentación, Stolbizer había denunciado que “durante el gobierno (nacional) anterior existió una práctica reiterada que era el desvío de dinero público que recibían las universidades con la apariencia de financiamiento de actividades, extrañas a las casas de estudio”. Que según especificó se trataría de programas de verano en Mar del Plata y Villa Gesell que fueron contratados después de su prestación.



Ante esa acusación, el comunicado expresa que “la UNSL oportunamente suscribió un convenio con el Ministerio de Educación de la Nación para colaborar en la ejecución de diferentes actividades impulsadas desde la Nación. La UNSL mediante estos convenios se convirtió en Unidad Ejecutora del Ministerio de Educación para la adquisición, contratación, etcétera, de diferentes actividades educativas que fijaba el ministerio como necesidad”. Aunque no especifica cuáles fueron esas “actividades”, aclara que “esta modalidad no ha sido privativa del gobierno nacional de Cristina Fernández, sino que el actual impulsó la ejecución de fondos durante la gestión del ex ministro, Esteban Bullrich, con el mismo mecanismo de convenios, tanto con nuestra universidad como con otras”.



Sobre los seis convenios que observó la ex candidata a presidente en su denuncia, el comunicado de la UNSL detalla que “al igual que otras universidades nacionales, ejecutó compras y contrataciones en un todo de acuerdo a la legislación vigente, donde por actuar como unidad ejecutora de dicho convenio, suscripto entre el rector y los ministros, nuestra casa de estudios accedió a un porcentaje por administración de dichos fondos. Este mecanismo significó un gran beneficio a la universidad en la incorporación de esos recursos propios en el presupuesto de cada año”.



Aunque en todo el texto no se especifica en qué se invirtió ese dinero, dice que fueron analizados por la Unidad de Auditoría Interna de la universidad (UAI) luego de un pedido de informe solicitado. “En esa oportunidad se determinó que el registro y ejecución económica fueron correctos y que la metodología del procedimiento de fondos rotatorios fue correctamente aplicable. El informe señaló además que no se registró ninguna anomalía ni con los proveedores, ni con los precios; al tiempo que no se registraron inconvenientes con los servicios solicitados por el Ministerio de Educación o los prestados por las empresas”.



Y en el párrafo siguiente informa que ese estudio fue elevado para su aprobación al Consejo Superior de la Universidad el 10 de abril de este año, que luego lo aprobó por unanimidad mediante la resolución Nº 64/18 donde se detalla la ejecución de los fondos ingresados a la Universidad en los años 2014 y 2015 bajo esa modalidad.



El párrafo final se lo dedica especialmente a la denunciante: “Frente a este escenario de sospecha que se viene instalando en torno a las universidades nacionales, las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis manifiestan su preocupación y rechazan enérgicamente los reiterados embates por medio de los cuales se pone en duda la transparencia y rol de la Universidad Pública en el proyecto de desarrollo del país. Las universidades públicas constituyen espacios que impulsan el desarrollo del conocimiento para lograr un crecimiento socio-cultural y económico de todas las regiones de nuestro país”.