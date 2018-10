Concejales piden a Transpuntano que presente sus gastos anuales

Aseguran que la empresa infló los costos de mantenimiento de los colectivos para justificar un aumento del 47 por ciento.

En la tercera edición del Concejo Deliberante en los barrios, donde los ediles celebran la sesión en un extremo de la ciudad —esta vez, en la zona noreste— para darle más participación a los ciudadanos, se aprobó por unanimidad un pedido de informe a Transpuntano. La solicitud es para que explique algunos ítems del estudio de costos que presentó para que este organismo autorice una readecuación del boleto. Los concejales creen que algunos precios de los insumos para el mantenimiento de las unidades cuestan menos de lo que se detalla en el estudio. Ahora, la empresa tendrá 5 días hábiles para contestar este requerimiento.

Transpuntano, que cuenta con participación mayoritaria del Municipio, había pedido a fines de setiembre un aumento del 47 por ciento en dos tramos. Uno en setiembre y otro en enero, esto avalado por el Ejecutivo municipal. En junio se hizo efectiva una suba del 25,13 por ciento, con lo que podría llegar a un 72 por ciento en todo el año, si se aprobara tal cual lo presentó la empresa. Sin embargo, la presidenta de la comisión de Transporte y concejal por el bloque Frente Unidad Justicialista, Ayelén Mazzina, aseguró que de darse un aumento, será mucho menor al porcentaje presentado por Transpuntano.

"El lunes haremos una reunión con las contadoras, tanto la de ellos como la nuestra, y ahí vamos a pactar un porcentaje de aumento, porque este es demasiado alto", aseguró Mazzina. Ella quiere entender cómo la empresa logró llegar a ese incremento con los datos que se presentan en el informe de costos.

Ahora, lo que la concejal requiere es que la empresa entregue la documentación respaldatoria que justifique el costo de los elementos de mantenimiento, como son chasis, neumáticos, aceite y combustible, "porque los precios están inflados". Así, Transpuntano hizo un cuadro que muestra las variaciones de precios de estos artículos de enero a setiembre de este año. Por ejemplo, especifica que un juego de neumáticos comunes para colectivo pasó de 42.300 pesos a 76.476, es decir que tuvo un incremento del 80,79 por ciento. En chasis y carrocería, el cuadro destaca una variación del 121,40 por ciento. De 2.359.199,82 pesos, se fue a 5.223.182,86. Otro ítem que tilda Mazzina de inflado es el aceite que pasó de 46,77 a 73,03 pesos.

"Supongo que lo hacen para tener un margen, porque es claro que lo vamos a bajar, aunque el presidente de la empresa, Carlos Ponce, cuando vino al Concejo a reunirse con la Comisión la semana pasada, no me lo reconoció. Me dijo: 'No sé dónde ves los presupuestos inflados'. Entonces le pedí documentación respaldatoria de cada uno de los cuadros que mandó", manifestó y agregó: "Porque la verdad que, viendo el expediente de readecuación, no hay forma de sacar un porcentaje. Solo llegás al que ellos quieren pedir. Por eso, quiero que se sienten las dos contadoras para que hablen entre ellas y me digan cómo hicieron para llegar al 47 por ciento".

Mazzina afirmó que el aumento que se otorgue va a ser uno solo, "porque no tiene sentido darlo en dos veces. Todavía no tenemos el porcentaje exacto, pero sí adelanto que no vamos a dar el 47, porque nos parece demasiado. Dimos un 25,13 hace unos meses y dar otro de casi el doble es demasiado para el bolsillo".

"Creo que podemos llegar a una buena negociación, no nos podemos oponer a un incremento porque hay que pensar en la empresa y muchas variantes. Hoy el país está atravesando una crisis económica muy grande que nos afecta a todos y no nos podemos negar a eso, pero tampoco podemos aumentar algo que no corresponde", señaló.

En el informe, la edil pidió toda la documentación respaldatoria "que nos sirva para tomar una decisión" y remarcó que sacarán el despacho el lunes con las contadoras presentes. "Les pediré toda la facturación anual y mensual de los costos que veo inflados. Me gustaría tener las facturas para ver realmente si me coincide con lo que ellos están pidiendo", indicó.

Además quiere saber si se está evaluando por parte de la empresa "la reincorporación de las unidades ecológicas que antes formaban parte de las flotas y generan una alternativa ecológica. Son cinco colectivos que formaban parte de la línea 'P', que los compró la Provincia y que dejaron de usar porque dicen que los repuestos son caros, pero tendrían un gran ahorro en combustible; además, me parece que deben usarse porque siempre nos rasgamos las vestiduras por el medio ambiente pero, a nivel fáctico, poco se hace y es una buena oportunidad para que vuelvan".

También pide conocer el total de dinero que ingresó hasta setiembre, discriminando los que corresponden a la tarifa plana (y su precio unitario), al boleto obrero y al boleto jubilado. "El presidente de Transpuntano pidió rever todos los boletos gratuitos que ellos tienen y hacer una limpieza para dárselo a las personas que realmente lo necesitan y no a todos. Recordemos que el aumento que nos piden sería de enero y febrero, así que hay que ver qué hacemos el año que viene", manifestó.