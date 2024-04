Buscan controlar las subas en la tarifa de Transpuntano

La crisis económica castiga sin piedad a todos. El brutal ajuste que padece la gente a raíz de las políticas que implementan los gobiernos nacional y provincial generan pérdidas para todos y una escalada en los precios de la canasta y servicios básicos. Un incremento que lastima a familias enteras es el del precio del transporte. En la ciudad de San Luis, Transpuntano ha aplicado ajustes brutales, con un aumento de más del 500% en poco menos de dos meses, pasando el boleto de 70 a 457 pesos. Pero lo peor es que la ordenanza vigente ampara incrementos mensuales automáticos.

Por eso, los concejales del bloque justicialista pensaron en cómo evaluar y controlar los porcentajes de aumento en el costo del boleto y presentaron un proyecto de ordenanza que busca convocar a audiencias públicas cada vez que llegue a la sede del Legislativo municipal un pedido de aumento del boleto urbano por parte del Ejecutivo.

La idea es que también participen vecinos, choferes, exchoferes, técnicos y personal idóneo en materia de transporte de pasajeros. Para el bloque peronista, es

inadmisible darles el visto bueno a pedidos de aumento "a la carta" o "a dedo" por parte del intendente Gastón Hissa.

"El intendente sabe perfectamente que cada medida de este tipo requiere mucha seriedad. Tiene que ser evaluada por los ediles y las comisiones pertinentes", afirmó el concejal Juan Martín Divizia, en diálogo con El Diario de la República.

"No se puede aumentar el boleto sin que pase por el Concejo Deliberante. Eso es imposible. Es una solicitud que incide en la economía del vecino. Por eso, primero debe pasar por el Legislativo municipal para su análisis. Así ha sido toda la vida. Entendemos que se tiene que readecuar el costo, sabemos que la inflación no se detiene y es necesaria una actualización en el precio, pero Hissa no puede subir el valor del boleto a dedo. No funciona mandando una hoja de Excel con números dibujados", afirmó el edil.

"En el último pedido de aumento del boleto hubo números raros, dibujados en el último pedido. Entonces, nosotros ahora presentamos un proyecto para que, cada vez que haya una suba, se defina mediante una audiencia pública con una amplia participación. No es un impedimento. Buscamos generar herramientas que también le sirvan al intendente. Son proyectos de ordenanzas para que el intendente pueda trabajar", destacó Divizia.

El articulado ya tiene estado legislativo e irá a las comisiones de Transporte y también de Hacienda, para su análisis. Según el escrito, en caso de ser necesarias, las audiencias públicas se harán los días 10 de cada mes (o el siguiente día hábil). Sin una reunión de este tipo, ninguna suba de tarifas tendrá validez.

Para que todo sea ordenado, el propio Concejo Deliberante abrirá un mecanismo con la finalidad que la gente se informe, inscriba y facilite información previo a su participación en los encuentros. A su vez, la realización de las audiencias deberán publicitarse con antelación en el Boletín Oficial de la ciudad y en el diario de mayor tirada en la provincia. Podrán participar tanto personas físicas como jurídicas.



RedacciónMGE