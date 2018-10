Ayn Rand se quedó con el plato mayor en La Punta

Ayn Rand lo hizo. El ejemplar de Florindo Catapano ganó el Clásico Deolindo Popa Pérez Mercau. Pulverizó los relojes en 1'24"90 para los 1.400 metros y abrazó la gloria en la carrera central en la reunión hípica que se desarrolló en el Hipódromo La Punta. A un cuerpo tres cuartos llegó White Look. Daniel Alfredo Gómez estuvo en la silla del caballo ganador que le hizo embolsar setenta mil pesos a la gente del stud La Bajada, Mendoza. Pagó un sport a ganador de 3,50 pesos. Era unos de los favoritos y lo confirmó en la cancha.

El plan de carrera estaba claro. El caballo corrió en el lote de los del medio, pero siempre de cerca de los que estaban adelante. No salió enloquecido a hacer la delantera. Gómez y los propietarios hablaron en la previa y el planteo salió a la perfección. Ayn Rand dejó que el gasto lo hicieran otros y cuando entraron en el tiro derecho final, metió una atropellada de novela, dejó atrás a sus rivales y se encaminó derechito al disco. White Look y Trípoli Giant intentaron apurar la marcha, pero no tuvieron resto para alcanzar al conducido por Gómez. Segundo quedó White Look y tercero Trípoli Giant. El marcador se completó con Amigo Nahuel, The Bounty Hunter y Lanpu. Más atrás se ubicaron Paul Gachet, Dearquet y Potri Pintón.

Si bien es cierto no pudo bajar el récord de la distancia, que es propiedad de White Girlfriend, cuando en 2009, metió un registro de 1'21"80, Ayn Rand metió un buen ritmo.

Un párrafo aparte para Gómez, un jockey de mucha jerarquía que tuvo una gran lectura de la prueba. Sabía que al caballo le gusta correr con el malón. Lo mantuvo tranquilo. No dejó que se fueran los de adelante. Los siguió de cerca, y en la parte final, lo movió, y el pingo respondió. Un combo perfecto. Un ejemplar de ley. Un jockey de lujo. Y cuando el binomio se entiende, los resultados están a la vista.

Las otras carreras

La primera competencia de la tarde fue para Zamba Van. Con Leonardo Flecha en la monta, aventajó por siete cuerpos a Forli Day. Hizo un tiempo de 1'25"59 para los 1.400 metros. Pagó un sport a ganador de 4,50 pesos.

Cumple Carson's fue el amo y señor de la segunda prueba. Jorge Córdoba estuvo en la silla. Marcó un tiempo de 57"90 para la recta. A dos cuerpos y medio arribó Noble Esteño. El sport a ganador fue de 6,50 pesos.

La tercera quedó en manos de Tapero. Isidro Ojeda lo llevó al triunfo en 1'12" para los 1.200 metros. A cuatro cuerpos y medio quedó Portátil. Pagó un sport de 9,40 pesos.

En la quinta carrera festejó Lunfardo Holiday. Le sacó un cuerpo y un cuarto a Luciano Sprout. Gerardo Tempesti estuvo en la silla. El tiempo fue de 1'11"70 para los 1.200 metros. Pagó un sport de 10,20 pesos.

En la última de la tarde estaba en juego el Gran Premio Polla de Productos. El ganador fue Darth Vader, que le sacó diez cuerpos tres cuartos a Danzarín. Daniel Gómez fue el jockey que lo llevó a la victoria. Demoró 1'37"30 para los 1.600 metros, en una carrera que fue un monólogo del pupilo de Eduardo Antchagno, que no los dejó salir en la foto a sus adversarios. Pagó un sport de 3,50 pesos.

Pasó una nueva reunión hípica y fue todo un éxito en el más federal de los hipódromos.