Los Molles se prepara para vivir el eclipse solar

El 2 de julio de 2019, la gente será espectadora de un fenómeno astronómico que se produce cada 350 años. El Sol será tapado en un 100% por la Luna. Este acontecimiento estelar ha generado gran expectativa a nivel mundial, debido a que serán pocos los lugares donde se podrá apreciar en su totalidad. Los Molles, una pequeña localidad al noroeste de San Luis, fue señalada por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio -más conocida como NASA- como uno de los lugares privilegiados en Argentina para disfrutar del eclipse solar (también se verá en otras 5 provincias). Por esta razón, el Municipio comenzó a elaborar un plan de trabajo que les permita promocionarse turísticamente y generar actividades que atraigan a los viajeros para esta fecha.



Sandra Altamirano, intendenta de Los Molles, comentó que desde que se dio a conocer la información de la NASA, comenzaron a diseñar actividades en torno al fenómeno. “Es algo que no solamente nos beneficiará a nosotros, sino a todo el Corredor de los Comechingones, pero Los Molles será el lugar donde el eclipse se apreciará en un 100% y para lograr beneficios positivos, y no solo económicos, debemos trabajar todos en conjunto”, indicó.



La jefa comunal señaló que uno de los primeros pasos que tienen que hacer es poner en conocimiento a toda la población de la localidad de qué se trata el eclipse y de los beneficios que puede traer para ellos turísticamente, no solamente el 2 de julio del próximo año, sino que desde ahora, pero para eso tienen que trabajar todos los vecinos en conjunto.



Indicó que el próximo 2 de diciembre realizarán una presentación formal del fenómeno natural, “En este encuentro nos daremos a conocer al mundo como uno de los sitios privilegiados para ver el eclipse, presentaremos folletería y spots publicitarios y visitaremos la Casa de San Luis en Buenos Aires para promocionar todo esto. Nuestro slogan será: ‘Los Molles corazón del eclipse, en el corazón de los Comechingones'”, dijo Altamirano.



La intendenta mantuvo reuniones con los artesanos en la que habló con ellos para incentivarlos a que realicen productos que tengan que ver con el eclipse y que puedan ser ofrecidos desde ahora a los turistas. Otra acción que realizaron fue convocar a los baqueanos de la zona, para que ellos determinen los mejores lugares para observar el acontecimiento estelar. “Queremos estar preparados para recibir a los viajeros y para eso debemos generar distintas actividades culturales, educativas y gastronómicas, que se desarrollen durante el día y la noche”.



Los Molles tiene capacidad de alojamiento de 1.300 plazas, las cuales esperan que sean ocupadas en su totalidad para la fecha del eclipse solar.



La Municipalidad lo declaró de interés turístico, educativo y cultural, al igual que varias intendencias del Corredor de los Comechingones.